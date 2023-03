(VIDEO) Chile: Boric endurece su tono hacia migración irregular. "O se regularizan o se van, y si han delinquido, se tienen que ir"

15-03-23.-El presidente de Chile, Gabriel Boric, endureció este jueves su tono hacia los inmigrantes que no tengan sus papeles al día señalando que "o se regularizan o se van, y si han delinquido, se tienen que ir".En su gira por el norte del país, particularmente la región de Antofagasta, el mandatario chileno puso el foco en la crisis migratoria y de inseguridad que hace meses aqueja a la zona, reseñó la agencia Efe.Asimismo, el mandatario chileno acusó a Bolivia y Venezuela de entorpecer la expulsión de migrantes irregulares que son sorprendidos atravesando la frontera común y encargó a la Cancillería "retomar las conversaciones" para tratar de solucionar la crisis."He mandatado a nuestro nuevo canciller a retomar las conversaciones con nuestros países vecinos, especialmente con Bolivia, con quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978 y que hoy en día no está llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera", dijo el mandatario."La respuesta es más complicada, es intersectorial. Hay que hacer el catastro, ofrecer alternativas, a quienes estén en situación irregular, o se regularizan o se van, y a quienes hayan cometido delitos, derechamente se tienen que ir. Acá no hay nadie que vaya a estar encima de la ley", enfatizó Boric."Es un trabajo que tiene como prioridad nuestra delegada (presidencial regional, Karen Behrens), que va a hacer este trabajo intersectorial con (el Ministerio de Salud); en caso de que haya niños, tenemos que garantizar que tengan acceso a la educación; en el caso de Desarrollo Social, los albergues hoy están copados en Antofagasta", agregó.