OPS insta a cerrar brechas en la vacunación anticovid para poder poner fin a la pandemia

10 de marzo de 2023.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a los países de la región de las Américas a aumentar la vacunación para combatir la covid-19 y evitar secuelas como la covid de larga duración, que padecen hasta un 20% de las personas que se contagiaron.



Durante una conferencia de prensa, el director del ente Jarbas Barbosa, exhortó a fortalecer la vigilancia y cerrar las brechas en la cobertura de vacunación para poner fin a la emergencia de la covid-19 y prepararse mejor para futuras crisis de salud.



En la alocución llamó a mantener los sistemas de vigilancia, independientemente de que los contagios disminuyan, y destacó que “si bien no estamos totalmente fuera de peligro, estamos en un lugar mucho mejor", pues las tasas de incidencia son hasta un 30% menores que hace un año.



“Durante el último mes, hemos visto más de 1.5 millones de casos nuevos y 17.000 muertes. No podemos ser complacientes”, subrayó el director de la OPS.



Jarbas Barbosa alertó que “a medida que aprendemos a vivir con este virus, los países deben mantener y seguir fortaleciendo la vigilancia. Sabemos que el covid-19 puede evolucionar y adaptarse rápidamente. El riesgo de nuevas variantes es real”.



El director llamó la atención sobre la existencia de personas que no han recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas contra la covid-19, a la altura de tres años desde el inicio de la emergencia sanitaria.



Asimismo, estimuló a las personas más vulnerables a recibir las dosis de refuerzo para continuar con esa "tendencia de reducción" en cuanto a la nuevos casos y fallecimientos.

