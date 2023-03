El Ejército de EEUU en México: ¿plan de seguridad o estrategia electoral republicana?

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, calificó como "inaceptable y contraria al derecho" la intención de algunos legisladores estadounidenses de promover una intervención de las Fuerzas militares del país norteamericano en territorio mexicano con la intención de combatir a los carteles de la droga.



"Es obvio que se trata de una estrategia electoral porque, además de impracticable, México jamás permitiría algo así. Las consecuencias serían catastróficas para la cooperación antidrogas binacional", dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter.





El 8 de marzo, los senadores republicanos Lindsey Graham y John Kennedy anunciaron que presentarán un proyecto de ley para declarar a los carteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).De acuerdo con los legisladores, el objetivo de esta propuesta es poder activar más mecanismos contra ellos, como autorizar que el Ejército de Estados Unidos pueda intervenir y combatir a los grupos del crimen organizado, incluso en territorio mexicano.Según los congresistas, la medida es necesaria y urgente debido a un incremento significativo de las muertes vinculadas a sobredosis de fentanilo, que en 2021 le quitó la vida a más de 71.000 estadounidenses, de acuerdo con cifras del Gobierno de Estados Unidos."Saben que la pandemia del fentanilo no se origina en México, sino en Estados Unidos. Saben que se está trabajando como nunca antes contra el fentanilo. No prosperarán [dichas propuestas]", dijo Ebrard."Seguiremos trabajando con nuestros aliados en la lucha contra fentanilo y México saldrá adelante", agregó el canciller de México después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, rechazara cualquier intervención de Estados Unidos en las estrategias de seguridad del país norteamericano.La iniciativa de los legisladores republicanos se anuncia después de que el viernes pasado, cuatro ciudadanos estadounidenses fueran privados de su libertad en Matamoros, en el estado de Tamaulipas, al norte de México. Dos de ellos fueron asesinados presuntamente por elementos del Cártel del Golfo.Autoridades de México informaron el 7 de marzo del asesinato de Zindell Brown y Shaeed Woodard, así como del rescate de Latavia Tay Washington McGee y Eric James Williams —este último herido—, quienes fueron rescatados en una casa de seguridad de criminales en el ejido El Tecolote, cercano a Matamoros.Los dos sobrevivientes fueron entregados a agentes del FBI y personal médico de Estados Unidos.Otro legislador, Dan Crenshaw, congresista republicano por Texas, también ha solicitado a México permitir la intervención militar de Estados Unidos para combatir narcotraficantes.Al referirse al tema en conferencia de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, descartó que la Presidencia de Joe Biden vaya a apoyar la solicitud de los congresistas republicanos."Designar a estos cárteles como FTO (Foreing Terrorist Organizations, en inglés) no nos otorgaría ninguna autoridad adicional", dijo Jean-Pierre,.