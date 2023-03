Por primera vez dos buques de la Armada iraní visitan Brasil y desde EEUU comienzan las críticas

Dos buques de la Armada de Irán atracaron por primera vez en la historia en un puerto de Brasil, informó la agencia 'Tasnim'. Según precisó, la flotilla está compuesta por el portahelicópteros Makran y el destructor Dena.



"Los buques de la 86 flotilla de la Armada de Irán marcaron la presencia militar de Irán en el continente americano, por primera vez, tras atravesar el Canal de Panamá y anclar en el puerto de Río de Janeiro", indicó el medio en un despacho.



El medio destaca que es el primer viaje alrededor del mundo que realiza la Armada iraní.



El Dena es un buque de guerra de la clase Mowj que cuenta con misiles de crucero antibuque, así como torpedos y cañones navales. El Makran es un portahelicópteros que puede transportar cinco helicópteros.



Senador estadounidense insta a imponer "sanciones paralizantes" contra Brasil



El senador estadounidense Ted Cruz criticó la llegada de barcos iraníes a Brasil y pidió imponer sanciones, así como reevaluar la cooperación de EE.UU. con el Gobierno brasileño en relación a los esfuerzos antiterroristas.

Cruz todavía etiqueta a Lula da Silva como un «oponente chavista de los EE. UU.», a pesar de que está alineado con los EE. UU. Además, Cruz sostiene que la administración Biden tiene el deber de eliminar los buques de guerra iraníes estacionados en Brasil.



"El atraque de buques de guerra iraníes en Brasil es un acontecimiento peligroso y una amenaza directa para la seguridad de los estadounidenses", dijo el legislador republicano en un comunicado emitido este martes.



Cruz advirtió que los buques de guerra ya estaban sancionados, por lo que Washington debería imponer medidas similares a las empresas y otras entidades que prestaron servicios o aceptaron pagos en relación a la llegada de las embarcaciones persas.



"Estos buques de guerra iraníes ya están sancionados, por lo que el puerto de Río de Janeiro donde atracaron ahora corre el riesgo de sanciones paralizantes", añadió, insistiendo que las leyes antiterroristas de EE.UU. "no son opcionales", por lo que la "Administración Biden está obligada a imponer sanciones relevantes, revaluar la cooperación de Brasil con los esfuerzos antiterroristas de EE.UU. y reexaminar si Brasil mantiene medidas antiterroristas eficaces en sus puertos".



"Si la Administración no lo hace, el Congreso debería obligarlos a hacerlo", concluyó.



Las embarcaciones Iris Makran e Iris Dena, que forman parte de la 86.ª flotilla de la Armada de Irán, llegaron a Río de Janeiro el domingo pese a la presión de Washington para que les niegue el permiso de atracar, citando las sanciones estadounidenses unilaterales contra Teherán.



El pasado 15 de febrero, la embajadora de EE.UU. en Brasilia, Elizabeth Bagley, declaró que esos buques facilitaron en el pasado "comercio ilícito y actividades terroristas", por lo que Washington considera que no deberían atracar en ningún sitio.



Según el medio brasileño Folha de Sao Paulo, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país adopta el principio de no reconocer sanciones unilaterales que no fueran aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que no habría razón para negar la solicitud de Teherán.

En conferencia de prensa, la embajadora de Estados Unidos en Brasil, Elizabeth Bagley, pidió al gobierno de Lula da Silva no admitir la entrada de acorazados iraníes.

En opinión de la diplomática, en el pasado las embarcaciones militares de la República Islámica facilitaron "el comercio ilegal y las actividades terroristas".

El mes pasado, la Armada iraní anunció la intención de establecer su presencia en el Canal de Panamá para finales de 2023.

Con información de Sputniknews / Al Mayadeen / ActualidadRT