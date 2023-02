(VIDEO) EEUU derribó un objeto no identificado sobre un lago en la frontera con Canadá que tenía "potenciales capacidades de vigilancia"

Los militares estadounidenses derribaron este domingo un nuevo objeto que se encontraba sobre el lago Hurón, ubicado en la frontera entre EE.UU. y Canadá.



Según el Departamento de Defensa estadounidense, el operativo se realizó bajo la dirección del presidente del país, Joe Biden, y "basándose en recomendaciones del secretario [de Defensa, Lloyd] Austin, y el liderazgo militar". En el marco de este, un caza F-16 disparó un proyectil AIM-9 para derribar el objeto, que se encontraba a una altitud de unos 6 kilómetros.



"Su ruta y altitud planteó preocupaciones incluso de que podría ser un peligro para la aviación civil", reza un comunicado del Pentágono, agregando que el lugar elegido para realizar el derribo permitió "evitar impactos para las personas sobre el terreno, además de mejorar las posibilidades de recuperar los restos".



Desde el Departamento de Defensa indicaron que, según su estimación, no existió una "amenaza militar cinética", pero sí hubo "un peligro para seguridad de los vuelos y una amenaza debido a sus potenciales capacidades de vigilancia".



"Gran trabajo"



El miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU. Jack Bergman fue uno de los primeros en comunicar sobre el derribo. "He estado en contacto con el Departamento de Defensa respecto a las operaciones sobre la región de los Grandes Lagos hoy. Los militares de EE.UU. han inhabilitado otro 'objeto' sobre el lago Hurón. Agradezco la acción decisiva de nuestros pilotos de aviones de combate", escribió el congresista en su cuenta de Twitter.



El derribo fue confirmado asimismo por la integrante de la Cámara de Representantes Elissa Slotkin. "El objeto ha sido derribado por pilotos de la Fuerza Aérea de EE.UU. y la Guardia Nacional. Gran trabajo de aquellos que realizaron esta misión en el aire y en la sede [de las respectivas entidades]", afirmó a través de Twitter.



Al ser preguntado si se descarta el posible origen extraterrestre de los objetos derribados en los últimos días, el jefe del Comando Norte de EE.UU., el general Glen VanHerck, declaró que "dejará que la comunidad de inteligencia y la comunidad de contrainteligencia lo averigüen". "No he descartado nada", agregó.



Cuarto incidente en un mes

Se trata de cuarto incidente de este tipo que se ha producido este mes en la región de América del Norte.



La semana pasada, las Fuerzas Armadas de EE.UU. derribaron un globo aerostático chino frente a la costa este del país. Según Washington, se trataba de una aeronave "espía", pero Pekín refutó las acusaciones.



Esta semana, también fueron derribados dos objetos no identificados: uno se encontraba en el espacio aéreo de Alaska y otro fue neutralizado sobre el territorio de Yukón, en el noroeste de Canadá. Todavía se desconoce su origen.