(VIDEOS) Un globo, ahora un OVNI... ¿Qué se sabe del objeto del tamaño de un coche que sobrevoló Alaska?

El Departamento de Defensa de EEUU confirmó el 10 de febrero el derribo de un "objeto de gran altitud" sobre las aguas territoriales heladas de Alaska, después de que oficiales militares determinaran que el artefacto suponía una "amenaza para la seguridad de los vuelos civiles". Después se presentaron más detalles sobre el objeto desconocido.



Las declaraciones oficiales del Gobierno del presidente Joe Biden revelaron que el objeto no identificado se detectó por primera vez el 9 de febrero por la noche, y que la orden oficial de derribo se emitió por Biden a primera hora del 10 de febrero. No fue hasta aproximadamente la 13:45 (hora local, GMT -5) cuando el objeto fue oficialmente derribado. El mismo presidente calificó el derribo de "éxito".



A diferencia del globo chino, que sobrevoló el territorio estadounidense durante seis días y que fue derribado el 4 de febrero, las autoridades subrayaron que el objeto a gran altitud era "mucho menor" y parecía tener el tamaño de un coche pequeño.



"El objeto volaba a una altitud de 40.000 pies [12.000 km] y suponía una amenaza razonable para la seguridad de los vuelos civiles", declaró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, añadiendo que las autoridades no tuvieron "acercamiento" con China sobre el suceso.



Por el momento, las autoridades estadounidenses no tienen ni idea de qué entidad es la propietaria del artefacto ni de cuál era su naturaleza.



La base aérea de Elmendorf al rescate



El Ejército estadounidense recurrió a la base Elmendorf de la Fuerza Aérea de Alaska para ayudar en la operación de derribo, en la que primero los pilotos de los cazas volaron junto al objeto y llegaron a la conclusión de que se trataba de un artefacto no tripulado. Los oficiales resaltaron que no hay indicios de que el artefacto fuera maniobrable.



Al final, se utilizó un solo caza F-22 de la base de Elmendorf en la operación, lo que supuso la segunda ocasión en la que este modelo de avión participaba en una misión de combate aire-aire. En el derribo se utilizó un misil AIM-9X Sidewinder, que entró en servicio por primera vez en 1956.



Una hora antes de que el objeto fuera oficialmente derribado, la Administración Federal de Aviación emitió una restricción temporal de vuelo en el espacio aéreo en torno a Deadhorse en Alaska. En efecto, la agencia advirtió de que cualquier aeronave que no acatara la orden podría ser "interceptada, detenida e interrogada" por las autoridades.



Actualmente, se está trabajando en una operación de recuperación. Sin embargo, las autoridades no dieron un plazo sobre cuándo se podrá recuperar el objeto de las heladas aguas de Alaska.