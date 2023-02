Ahora es China quien detecta otro OVNI localizado sobre el mar Amarillo

El gobierno de la provincia de Shandong, al este de China, informó que se descubrió un objeto volador no identificado (OVNI) cerca de la costa. La noticia llega en medio de "la crisis de los globos" en la que está involucrado Estados Unidos. Las autoridades chinas ya están en los preparativos para derribar dicho objeto.



Este "OVNI" fue localizado en aguas del mar Amarillo, cerca de la costa de la ciudad de Rizhao, según indicaron las autoridades marítimas provinciales en un comunicado recogido por el diario estatal chino Global Times.



El medio señala que las autoridades marítimas locales se estaban preparando para derribarlo y ya han alertado a los pescadores de la zona de que deben tener cuidado frente a la situación.



La "crisis de los globos"



A principios de este mes, las Fuerzas Armadas estadounidenses derribaron un supuesto globo espía chino que sobrevolaba el país mientras se encontraba sobre el océano Atlántico, pese a que el Gobierno del país asiático había rechazado nuevamente las acusaciones de espionaje y afirmó que se trataba de "una aeronave civil utilizada con fines de investigación" que se desvió de su rumbo original "afectada por los vientos".



Sin embargo, luego de este episodio hubo más avistamientos de estos objetos en los cielos estadounidenses: este viernes el Pentágono destruyó un objeto que volaba a gran altura sobre Alaska, que era “del tamaño de un auto pequeño”.



John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, apuntó que, como volaba a unos 12.000 metros de altitud, suponía “una amenaza para la seguridad del tráfico aéreo”. Y agregó: “No sabemos a quién pertenece, si a un Estado o a una empresa. No entendemos el propósito”.



Un día después, el sábado, un avión de combate estadounidense derribó un “objeto sin identificar” en el noroeste de Canadá.



“Ordené derribar un objeto no identificado que violó el espacio aéreo canadiense. El Norad derribó el objeto sobre el Yukón”, explicó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en referencia al Mando de Defensa Aeroespacial de Norte América de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Norad).



Con información de Página 12 / ActualidadRT.