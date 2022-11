Elon Musk a juicio por la remuneración más grande de la historia: 55.000 millones de dólares

Elon Musk Credito: Web

15-11-22.-El juicio por la remuneración de Elon Musk en Tesla ha comenzado. Su compensación económica es la más elevada de la historia corporativa y, según los miembros de la junta de accionistas, se decidió para retener al empresario en la gestión de su compañía. Esos 55.000 millones de dólares eran necesarios para que se comprometiera con la firma de vehículos, según algunas de las declaraciones expuestas este lunes en el juzgado de Delaware.



Así lo ha explicado el primer testigo del juicio que tendrá que pronunciarse sobre la idoneidad de ese caché. Ira Ehrenpreis, miembro de la junta de Tesla, ha dicho que, en 2017, se acordó que Musk era un "emprendedor serio", por lo que era relevante asegurar que no se marchara de la compañía para centrarse en otros propósitos. "Queríamos que Elon estuviera al frente de Tesla a largo plazo", ha declarado.



El objetivo de su testimonio, entre otros, es esclarecer si fue la junta la que aprobó la compensación de Musk o si fue el propio protagonista el que estableció la cifra. Este caso vuelve a poner en el punto de mira al hombre más rico del mundo que, desde hace meses, está siendo cuestionado por la compra de Twitter, sus continuos cambios de opinión al respecto y los planes que tiene para la red social.



El propio fundador y CEO de Tesla va a comparecer esta semana en el juicio, que se celebra tras la demanda de un accionista que sostiene que el consejo de la compañía no es independiente. Si la jueza, Judge Kathaleen St. J. McCormick, da la razón al demandante -aunque todavía falta mucho para que ello suceda- el multimillonario tendría que devolver parte o la totalidad de su retribución en acciones. La letrada es la misma que tuvo que intervenir en el enfrentamiento entre Musk y Twitter.



De momento, el también fundador de SpaceX ha mostrado tranquilidad por este caso en el que se examinará su remuneración. De hecho, ha ironizado sobre el tema, declarando: "yo negociando contra mí mismo". Al empresario le apoyan, de momento, los miembros de la junta. Se aferran al argumento de querer mantenerle como consejero delegado para que se centrara en hacer crecer la firma. Por eso, el objetivo de la elevada cifra era retenerle, ya que no cobraba un sueldo, sino que estaba sujeto a la remuneración que decretara el consejo.



En ese sentido, el primer testigo del juicio ha destacado que se debatió su compensación económica con los 10 inversores institucionales de mayor peso en Tesla. Todos estuvieron de acuerdo, según Ehrenpreis. Por ejemplo, los consejeros de Fidelity dijeron que "todo fuera para que Elon hiciera un montón de dinero" si eso iba a dar lugar a un gran salto en la valoración de las acciones de Tesla. Ese argumento se refuerza en la actividad de Musk, ya que este también se hace cargo de sus otros negocios, como SpaceX, Boring, Neuralink y, ahora, Twitter.



En otros casos similares, el juzgado ha dado el visto bueno a remuneraciones muy elevadas, ya que estas dependen de la consecución de ambiciosos objetivos. Entre ellos, conseguir que la acción se revalorice con fuerza. Normalmente, suele respetarse el criterio de la junta.



"Es cierto que la compensación de Musk es significativamente elevada, pero el juzgado de Delaware suele aplicar la deferencia", explica Paul Regan, profesor de la universidad Widener University a Bloomberg. En todo caso, el juicio de Musk no parece tan sencillo, ya que parece difícil justificar que esa remuneración se aprobó con unos objetivos muy ambiciosos que el empresario iba a conseguir en solo un año, aclara otro experto, Joel Fleming, del despacho Block & Leviton.



"Este es un caso es especial", añade Fleming. "El consejo de Tesla parece podría haber engañado a los accionistas que aprobaron el acuerdo sobre los objetivos concretos del plan de remuneración". Otra complicación es el hecho de que Musk ha pasado meses trabajando en la compra de Twitter, explica, lo que habría descuidado la gestión de Tesla, el principal argumento a favor de los 55.000 millones.



El demandante del caso es un accionista de Tesla, Richard Tornetta. Posee nueve títulos de la compañía desde febrero de 2018. Este hombre se dedica a vender piezas para coches y, tras llevar la cuestión a juicio, se ha enfrentado a amenazas contra él y su negocio, según sus abogados. Tornetta es demandante en otro caso por una operación entre dos compañías.



En todo caso, el plan de remuneración de Musk ha contribuido a que este se convirtiera el año pasado en la mayor fortuna del planeta. Su riqueza llegó a tocar un máximo de 340.000 millones de dólares en noviembre de 2021, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Ahora, su patrimonio ha caído, en parte, debido al retroceso de las acciones de Tesla.



Sin embargo, hasta el ejercicio pasado, Musk había logrado multiplicar por 12 el valor de los títulos de su compañía, el argumento al que se aferra el consejo. Además, su capitalización llegó a superar momentáneamente el billón de dólares, otra de las razones que esgrimen. Además, afirman que es "normal" y que ocurre en otros casos.



Pero el demandante contradice esos motivos y dice que la junta de Tesla está plagada de amigos del empresario, lo que supone un conflicto de interés. Tornetta cita al propio Ehrenpreis, el primer testigo, que ha colaborado con Musk en otras cuestiones profesionales; también nombra a Todd Maron, miembro de la junta que, entre otras cosas, llevó su divorcio. Sin embargo, el consejo rechaza estas acusaciones.



Uno de los objetivos de Tornetta es que se muestre que la retribución es "totalmente justa" y que no dependió de la subjetividad de los miembros del organismo. Su tesis es que Elon Musk controlaba la junta, pese a tener el 22% de las acciones en 2018, una parte no mayoritaria. En el caso de que gane el demandante, el dinero que se devuelva volvería a Tesla.

