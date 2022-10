(VIDEOS) Colombia: Presidente Petro solicitó a EEUU retirar a Cuba de lista de terroristas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien recibió este lunes en Bogotá al secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Anthony Blinken, solicitó al Gobierno de ese país retirar a Cuba de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo.



En conferencia de prensa, el mandatario comentó: “en esta reunión dije que lo que había acontecido con Cuba es una injusticia”, pues -recordó- en años pasados un gobierno colombiano le pidió a esa nación caribeña que fuera sede de negociaciones con el ELN y las FARC, con una veeduría de la administración del entonces presidente estadounidense Barack Obama.



“Luego otro gobierno colombiano le pidió a otro gobierno de los Estados Unidos, el de (Donald) Trump, que por el hecho de que estaban las FARC y el ELN en Cuba lo declararan un país que estimulaba actividades terroristas”, agregó.





“Eso se llama una injusticia y, por lo tanto, en mi opinión -no depende de nosotros- debe ser corregido”, manifestó Petro.Blinken, por su parte, declaró que su país mantendrá a Cuba en esa categoría.En otros temas, Petro explicó que en su reunión con Blinken conversaron sobre “la cooperación conjunta en materia de cambio climático, una verdadera política de drogas y la lucha contra la corrupción”.“Fortaleceremos la relación entre Estados Unidos y Colombia en estos proyectos integrales”, manifestó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.Blinken, por su parte, dijo respaldar la lucha contra las drogas propuesta por Petro, la cual se caracteriza por combatir “a los verdaderos narcotraficantes”, que están en las ciudades, y no a los campesinos que cultivan la hoja de coca."Con el secretario Blinken hablamos de temas como el narcotráfico, tema tradicional en la agenda binacional, pero esta vez desde otra óptica; yo llamaría más flexible y con una visión más integral del problema del consumo y la producción de drogas en este continente", apuntó el gobernante colombiano."Queremos hacer cambios sustanciales. Hasta hace muy poco, la política represiva sobre el narcotráfico era fumigar con glifosato a todos los campesinos productores. Esto no va más, esto está prohibido en Colombia por la Corte Constitucional", sostuvo.Petro, asimismo, abogó por un programa de regularización para los miles de migrantes colombianos que se encuentran en territorio estadounidense.Blinken también indicó que EE.UU. ha tomado en cuenta las ideas del presidente Petro en cuanto a "hacer más" para intervenir al narcotráfico donde están sus máximos responsables, un asunto del que aseguró Washington está "en sintonía" con la visión de Colombia.Según un comunicado del Departamento de Estado, la visita de Blinken a Colombia tiene como objetivo, abordar las "prioridades compartidas de apoyar gobiernos democráticos fuertes y el respeto de los derechos humanos en todo el hemisferio occidental". También abordarán "la crisis climática", así como asuntos de salud y seguridad.

