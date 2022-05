IFRC: Europa tiene doble rasero para refugiados

16 de Mayo - El director de la mayor red humanitaria del mundo señaló el lunes que la rápida aceptación por parte de Europa de millones de ucranianos que huyen de la agresión rusa demuestra el "doble rasero" del continente en el trato que da a las personas que huyen de la violencia en África, Oriente Medio y otros lugares, y que cruzan el mar Mediterráneo y no son acogidas.



Francesco Rocca, presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), dijo en una conferencia de prensa el lunes que no cree que haya ninguna diferencia entre alguien que huye de la región del Donbás en el este de Ucrania y alguien que escapa del grupo extremista Boko Haram en Nigeria.



"Los que huyen de la violencia, los que buscan protección, deben ser tratados por igual", dijo Rocca, añadiendo que "esperábamos que la crisis ucraniana hubiera sido un punto de inflexión en las políticas migratorias europeas. Pero, por desgracia, no ha sido así".



Desde que Rusia invadió el país el 24 de febrero, más de 6 millones de personas han huido de Ucrania y han sido recibidas con los "brazos abiertos" por los vecinos europeos.



Rocca dijo que, en contraste, al menos 19.000 personas han muerto tratando de cruzar el Mediterráneo central para llegar a Europa desde 2014, y que los que llegan a menudo se enfrentan a maltratos y tienen dificultades para acceder a los servicios esenciales.



"La etnia y la nacionalidad no deberían ser un factor decisivo para salvar vidas", añadió Rocca.



___



KIEV, Ucrania — Una oficial militar ucraniana dice que más de 260 combatientes, incluidos algunos que están gravemente heridos, fueron evacuados el lunes de una planta siderúrgica de la ciudad de Mariúpol y llevados a zonas bajo control de Rusia.



La viceministra de Defensa, Anna Malyar, dijo que 53 combatientes gravemente heridos fueron trasladados a un hospital en Novoazovsk. Otros 211 combatientes fueron evacuados a Olenivka a través de un corredor humanitario. Se está preparando un intercambio para su regreso a casa, añadió.



Malyar indicó que se están llevando a cabo misiones para rescatar a los combatientes que aún están dentro de la planta, el último bastión de la resistencia en la ciudad portuaria.



"Gracias a los defensores de Mariúpol, Ucrania ganó un tiempo crítico", dijo. "Y cumplieron con todas sus tareas. Pero es imposible desbloquear Azovstal por medios militares".



A primera hora del lunes, el Ministerio de Defensa ruso anunció un acuerdo para que los heridos salieran de la acería para recibir tratamiento en una ciudad en manos de los separatistas pro-Moscú.



Al anochecer del lunes, varios autobuses salieron de la acería acompañados de vehículos militares rusos.



___



ANKARA, Turquía - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reiteró el lunes su objeción a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN.



Erdogan acusó a estos países de no adoptar una postura clara contra los militantes kurdos y de imponer sanciones militares a Turquía.