Rusia: Renuncia la editora en jefe de RT en protesta por la invasión a Ucrania y califica de ‘totalitario’ al gobierno de Putin

Maria Baronova renunció como editora en jefe de la cadena estatal de televisión rusa RT (Russia Today), en protesta por la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin, cuyo gobierno calificó de "totalitario".

Baronova anunció que no se irá de Moscú. "Tengo un hijo, no puedo irme porque su padre no me permite irme con él, así que prefiero quedarme en Moscú… Parece que o estamos en Corea del Norte o vamos a serlo. Vamos a terminar asesinados por un hongo termonuclear", dijo Baronova en una entrevista con Fox News.

"No renunciaría, y no perdería mi salario y mi trabajo si estuviera seguro de que vamos a estar vivos durante muchos años, pero realmente no sé qué va a pasar con todos nosotros después," agregó

Dijo que Rusia y Occidente estaban al borde de una guerra nuclear.

Pero no es a Putin a quien ella teme que pueda atacar primero: cree que sus acciones lo están convirtiendo en un objetivo.

"Sospecho que el mundo occidental usará armas nucleares," dijo Baronova. "Ésta es una situación muy peligrosa."

Baronova no comenzó su carrera trabajando para los medios estatales. Fue una crítica abierta de Putin durante años, formando parte de las protestas antigubernamentales de 2011-2013.

Comenzando su educación como química, Baronova no era una agitadora típica.

Su madre era una física teórica convertida en actuaria, una profesional de negocios que se ocupa de la medición y gestión del riesgo y la incertidumbre.

Al principio de su carrera, vendió equipo médico, pero tuvo que renunciar para concentrarse en las dificultades de aprendizaje de su hijo. según The New Yorker.

Se convirtió en activista durante las protestas contra el gobierno, en las cuales recitó la constitución rusa a un pelotón de soldados.

Las autoridades rusas la llevaron a juicio en 2013, pero luego se retiraron los cargos.

Durante su activismo, a menudo fue atacada y, en una ocasión, hospitalizada.

Los miembros de la banda punk y del grupo activista Pussy Riot fueron encarcelados durante el mismo movimiento, lo que llevó a Baronova a organizar una protesta de una sola mujer en una iglesia.

Las autoridades la acusaron de incitar a un disturbio masivo y la llevaron a juicio. Pero en un golpe de suerte, se encontró con la amnistía, convirtiéndose en una de una docena de personas que el gobierno decidió no castigar.

Dedicada a ayudar a otros presos políticos en Rusia, se metió en su rol de periodista. Baronova se hizo un nombre informando sobre Ucrania durante el Levantamiento de Maidan de 2014. Pero la publicación para la que trabajaba, TV Rain, desde entonces se ha visto amordazada por el Kremlin, como muchos otros en la Rusia de Putin.

Después de unirse a Russia Today, le dijo a Fox que no había estado al tanto del tipo de decisiones editoriales que generalmente se asignan a un editor en jefe.

Baronova dijo que pasó gran parte de su tiempo en RT trabajando en una recaudación de fondos para madres de niños con parálisis cerebral, y a menudo se quedó fuera de las decisiones de transmisión.

Se unió a RT en 2019 y permaneció en la red durante tres años antes de renunciar la semana pasada.

Cuando comenzó la guerra, Baronova descubrió que muchos de sus compañeros de trabajo repetían la frase del Kremlin de que Ucrania estaba siendo «desnazificada» por las fuerzas rusas.

"Finalmente entendí cómo se siente esto," dijo en ruso el domingo. "Es como si Bush y Dick Cheney estuvieran ocurriendo realmente el 11 de septiembre, y lo hicieran abiertamente. Afirmando que no habrá ganadores. Y seguiría haciéndolo día tras día. Día a día."

La gota que colmó el vaso para la exeditora no fue una decisión impuesta de arriba hacia abajo por el régimen de Putin, sino la reacción a la guerra de aquellos con los que trabajaba.

Cuando se puso en marcha la invasión de Ucrania, un colega publicó en Instagram: "Si ahora te avergüenzas de ser ruso, no te preocupes, no eres ruso".

Baronova respondió públicamente al mensaje. Pero el apoyo de la compañera de trabajo influyó en su decisión de renunciar a la red controlada por el estado.

"Nuestros abuelos no lucharon por esto y ahora han sido traicionados." le dijo a Mediaite el 2 de marzo después de renunciar.

Pero a pesar de su pasado como crítica del gobierno, Baronova decidió quedarse en Rusia por el bien de su familia.

El problema es que conozco muy bien a esta gente. Nunca envían amenazas, simplemente matan, así que hay una especie de [a] silencio extraño a mi alrededor, pero realmente creo que estamos al borde de una guerra nuclear en este momento.

"No estoy exagerando", dijo Baronova.