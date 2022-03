(VIDEOS) Ruso-ucraniana deja a todos boquiabiertos al explicar la crisis en Ucrania por TV chilena

Lola Melnick, la modelo y expresentadora de la televisión chilena nacida en la ciudad ucraniana de Odesa, ha sido tendencia en el país sudamericano tras su aparición en varios programas televisivos para dar su opinión sobre la operación militar especial de Rusia en Ucrania.



Melnick, quien se considera rusa y ucraniana, dejó un recuerdo de bailes y noches de humor en su recordado paso, entre 2002 y 2004, por el desaparecido programa de trasnoche Morandé con Compañía de la televisión chilena.

Oriunda de Odesa —ciudad portuaria al sur de Ucrania, con costa en el Mar Negro—, donde nació el 29 de octubre de 1982, cuando el país aún era parte de la Unión Soviética, Melnick reside en Brasil desde hace más de 10 años, convertida en empresaria, aunque no ha dejado su afición por el baile y las cámaras.



La sorpresa de los televidentes chilenos fue mayúscula al verla comentar la crisis en Ucrania con un extenso conocimiento de causa, y enfrascarse en discusiones que la convirtieron en tendencia de redes sociales durante días, luego de que los presentadores de un espacio matinal censuraron su análisis.





Melnick enfatizó que "hay muchas noticias, mucha información, pero información tirada más para un lado. Nosotros tenemos que informarnos de ambos lados y no tirarnos solo para el lado occidental”, apuntó ante la incredulidad de los conductores.La frase fue rebatida por la presentadora del Canal Mega Diana Bolocco, quien la interpeló: "¿Cuál es ese lado?"."Cada historia tiene mínimo tres versiones. Para que nosotros entendamos las cosas de una forma macro, yo como conductora de televisión no puedo sesgarme para un lado u otro", respondió Lola Melnick."Se habló mucho en la prensa mundial de que el Ejército ruso está bombardeando los colegios en Ucrania, pero los niños no están en el colegio, están resguardados en espacios que les permiten estar resguardados. La noticia correcta debió haber sido 'espacio de colegios están siendo utilizados por soldados ucranianos y están siendo bombardeados'", sostuvo la modelo.Según Melnick, el Gobierno encabezado por Volodímir Zelenski busca "exterminar la cultura y etnia rusa que existe en la parte centro-sur y centro-este del país".Además, Melnick criticó que desde el Gobierno ucraniano "entregan armas a la gente que no está preparada. Es prácticamente un homicidio masivo, porque estamos hablando de gente que no tiene preparación bélica, no saben usar estas armas. Esta gente está viviendo una situación de shock, de pánico. No están bien. Entregar armas a los civiles no creo que sea la mejor opción", destacó.En otro programa matinal, esta vez del Canal 13 de Chile, Melnick destacó que "el terror no viene desde hace ocho o nueve días, son ocho años ya"."Hablando con mi gente en Odesa y Kiev, me dicen 'me quiero ir, pero no me dejan', los hombres entre 18 y 60 tienen prohibido abandonar el país", sostuvo.Melnick instó a los periodistas chilenos que afirman atrocidades por parte del Ejército ruso bajo el pretexto de que "han recogido testimonios de allá", a considerar los testimonios de ambas partes."La gente está pidiendo corredores humanitarios, no para escapar de los bombardeos rusos, que por cierto los rusos avisan cuando van a atacar", aseguró."La gente tiene miedo porque existen grupos nazistas ucranianos, que están impidiendo y fomentando este conflicto, y estos grupos, una vez más, son utilizados por Occidente para que este conflicto continúe", destacó la exmodelo."Yo entiendo que ustedes no tengan la información completa, porque aquí la información siempre está sesgada para un lado", destacó Melnick ante la mirada incrédula del analista internacional colombiano Libardo Buitrago, presente en el estudio.En un intento por explicar el recorrido o trayectoria política que desencadenó la operación militar rusa en territorio ucraniano, Melnick argumentó: "No hay justificación para la guerra, pero luego de lo de Maidán, pero en el Donbás no aceptan el nuevo régimen en 2014 (sic) y desde hace ocho años que el Ejército ucraniano combate a la población civil de esa región".En el noticiario del Canal 9, Melnick afirmó que pertenece a ambas etnias (rusa y ucraniana) y que su posición es hacia encontrar la paz."Esta guerra no empezó hace ocho días, sino hace ocho años. Ustedes se han preguntado ¿con qué dinero está financiando esta guerra Ucrania desde hace ocho años? ¿Quién está inyectando este dinero? ¿Quién es el interesado?", preguntó Melnick al periodista Rodrigo Sepúlveda de Megavisión."¿Quién es el interesado? ¿Será Zelensky? ¿Serán los empresarios ucranianos? Lo dudo, porque ellos hubieran usado esa plata para comprarse una isla en Maldivas", insistió Melnick."Se entiende que Rusia no quiere que Ucrania ingrese a la OTAN, un misil en territorio ucraniano llega a Moscú en menos de tres minutos", agregó la odesita.Según Melnick, la mejor y más simple forma de explicar la dimensión étnica del conflicto es el idioma. "Si yo hablo ucraniano en Rusia, no me va a pasar nada. Pero si hablo ruso en Ucrania, es probable que vaya a ser agredida", finalizó.