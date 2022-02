Biden impone sanciones a Rusia: "Esto es el principio de la invasión a Ucrania"

El presidente de EEUU, Joe Biden Credito: Efe

22-02-22.-El presidente de EEUU, Joe Biden, anunció este martes la imposición de la primera ronda de sanciones económicas contra Rusia con el objetivo de aislar a Moscú del sistema financiero occidental. “Este es el principio de una invasión a Ucrania (…) Así que voy a comenzar a imponer sanciones como respuesta más allá de las medidas que ya aplicamos en 2014”, aseguró el mandatario en un discurso desde la Casa Blanca.



Biden explicó también que su Administración tomará medidas contra el Kremlin, y que “son los únicos responsables de una guerra, son una amenaza para la seguridad mundial”. Las sanciones se producen poco después de que Rusia reconociese la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, y autorizara el envío de tropas rusas al Donbás.



Asimismo, Biden señaló que “Putin no tiene derecho a hacer lo que está haciendo”, remarcando que es una violación clara del derecho internacional y avanzó que Estados Unidos va a aumentar su presencia militar en los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) si bien no quieren tener ningún enfrentamiento bélico con Rusia.



“Rusia no para de escalar esta situación. Ya hay más de 150.000 soldados rusos, tropas en Bielorrusia y están instalando milicias de ataque, maniobras en el Mar del Norte, submarinos, equipamiento militar, etc. No necesitas todo esto si no estás buscando empezar una guerra”, señaló e hizo hincapié en que “vamos a cumplir nuestros compromisos con la OTAN”.



El mandatario estadounidense dijo que iba a buscar una protección para las empresas y personas que podrían afectarse con la subida de precios: “Nuestra sanciones dañarán la economía rusa, no la estadounidense”.



“Aún podemos evitar el sufrimiento de miles de personas”, puntualizó Biden, aunque recalcó que van a juzgar a Rusia por “sus acciones y no por sus palabras”.

