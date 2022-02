Colombia: Embajador ruso en Bogotá desmiente los bulos difundidos sobre su país

El embajador ruso en Colombia, Nikolay Tavdumadze, cuestionó el hecho de que en los medios de ese país latinoamericano, "con una frecuencia inusual se reproducen patrañas sobre Rusia".



"Todos esos materiales u opiniones independientes tienen rasgos comunes. Primero, son malintencionados, buscan dañar la imagen de Rusia y socavar las históricas relaciones de amistad entre nuestras dos naciones. Segundo, son infundados y por eso carecen de pruebas fehacientes, abundan en insinuaciones y conclusiones sin lógica", escribió Tavdumadze en una columna publicada en el diario El Tiempo, que ha sido titulada "Autopsia de unos bulos sobre Rusia".



En esa columna, aprovechando el derecho de réplica, el embajador desmintió algunas de las afirmaciones que se han publicado en los medios colombianos, en lo que considera como "intentos de montar una campaña mediática" dirigida contra su país.



Injerencia en la frontera



En primer lugar, Tavdumadze aludió a las acusaciones de supuesta "injerencia" rusa en la frontera colombo-venezolana. Al respecto, mencionó que varios medios han citado un "misterioso informe de inteligencia (sin dar detalle de a qué Estado pertenece este omnipresente servicio secreto)", para hablar de que la asistencia militar de Rusia a Venezuela estaría favoreciendo a grupos subversivos.



"En Venezuela no hay ni una unidad de combate de las fuerzas armadas de Rusia", argumentó el embajador, tras explicar que su país hace una "rotación regular" del personal militar en Caracas, "para enseñar a especialistas locales a manejar equipamientos anteriormente suministrados, según contratos que estrictamente cumplen con todas las normas internacionales".



Sobre los acuerdos, el diplomático aclaró que son pactos que "tienen definidas a las fuerzas armadas bolivarianas como el único y exclusivo usuario final".



"La cooperación técnico-militar de Rusia con Venezuela, así como con cualquier otro país, no está apuntada contra ningún Estado latinoamericano y no está orientada a alterar el balance de fuerzas en la región"



Asimismo, puntualizó que el personal ruso que va a Venezuela es militar, debido a que se trata de equipos de esa naturaleza: "Es lógico que no son plomeros o soldadores".



"Aseguramos al pueblo colombiano que la cooperación técnico-militar de Rusia con Venezuela, así como con cualquier otro país, no está apuntada contra ningún Estado latinoamericano y no está orientada a alterar el balance de fuerzas en la región", indicó el jefe de la diplomacia rusa en Bogotá.



Por otra parte, defendió el hecho de que Rusia, siendo un Estado soberano, "tiene pleno derecho a desarrollar cooperación con autoridades también soberanas de cualquier país en cualquier esfera legítima que responde a sus intereses".



En ese sentido, recalcó que Moscú mantiene una cooperación militar con muchos países, incluyendo a Colombia, donde el Ejército usa helicópteros rusos y donde, además, están "abiertos a amplificar" los lazos en la materia.



Las elecciones



Otro de los puntos que abordó Tavdumadze fue la acusación sobre presunta "injerencia rusa en las elecciones" de Colombia, país que en marzo celebra comicios legislativos y en mayo presidenciales.



"Mi país no tiene absolutamente ninguna intención de influir en las elecciones en Colombia"



"Este es otro de los fakes para asustar a los ingenuos", zanjó en el escrito, donde afirmó que "los propagadores de tales falsedades, tanto domésticos como visitantes de las latitudes más al norte, suelen competir en absurdidad de los porqués de que Moscú pueda querer influir en el proceso electoral colombiano".



En esa misma línea, reiteró el respeto de Rusia al derecho democrático fundamental e inalienable del pueblo colombiano para elegir a sus representantes y mandatarios. "Mi país no tiene absolutamente ninguna intención de influir en las elecciones en Colombia", sostuvo en su escrito.



En ese mismo texto, el diplomático aseveró que Moscú tiene intención de desarrollar sus relaciones con Bogotá sobre un "fundamento franco y abierto", recordando que a ambas naciones las unen lazos históricos de amistad.



También recordó que su país prestó "apoyo constructivo" a la implementación del Acuerdo Final de Paz, que firmó el Gobierno colombiano con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Por ese motivo, mencionó que Rusia está dispuesta a fomentar la cooperación económico-comercial bilateral, cuyo volumen en enero-noviembre de 2021 creció 127,4 % y alcanzó 451,1 millones de dólares.