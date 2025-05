CNE confirma eliminación del código QR de actas electorales

Conrado Pérez Briceño, rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Credito: Diario Los Andes

24-05-25.-En entrevista con Diario de Los Andes, el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Conrado Pérez Briceño, desglosó los pormenores de las próximas elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo. Pérez Briceño abordó la decisión de no incluir el código QR en las actas de votación, una medida que busca – a su criterio – resguardar la “integridad” del proceso.



La autoridad electoral indicó que el cronograma electoral tiene un 89.75% de ejecución, con el 92% de los centros de votación ya instalados. Desmintió cualquier anormalidad en el proceso y ofreció cifras detalladas del padrón electoral nacional: 21.485.000 electores, 15.736 centros de votación y 27.713 mesas de votación. Para el estado Trujillo, especificó 675 centros, 923 mesas y 569.524 electores registrados.



Eliminación del Código QR



Un tema de gran interés, y que generó un extenso debate durante la entrevista, fue la decisión del CNE de no incluir el código QR en las actas de votación para los comicios del 25 de mayo. Pérez Briceño explicó que esta medida se toma en aras de “garantizar la máxima confiabilidad” del proceso.



“La máquina en sí misma tiene todo un sistema que permite garantizar que el voto que realiza Alexander, María, Pedro, José, ese voto goza de plena garantía de objetividad”, aseguró el rector. Sin embargo, consideró que el uso del código QR en elecciones anteriores generó graves problemas. “Eso trajo graves consecuencias porque no era posible que Cheo tuviera un acta, esa misma acta la tuviera Alexander y esa misma acta la tuviera Conrado, pero con números y cantidades distintas”, explicó.



Pérez Briceño aclaró que la inclusión del código QR no es una obligación legal y fue una disposición oficiosa del CNE en el pasado. La “manipulación de la información” que se presentó con esta herramienta, según el rector, llevó a la decisión de no implementarla en esta ocasión. “En esta oportunidad el QR no va, y no va justamente por esa experiencia que tuvimos y que tenemos, y que tenemos plena evidencia de ello”, afirmó. Destacó que la obligación legal del CNE es realizar auditorías exhaustivas de los votos y entregar las tres actas correspondientes a las organizaciones políticas con mayor votación, garantizando así la transparencia y la auditabilidad del proceso.



Certezas y dudas sobre elecciones en el Esequibo



Uno de los puntos centrales de la entrevista giró en torno a la realización de comicios en el territorio Esequibo. El rector Pérez Briceño desmintió categóricamente los rumores sobre la falta de centros de votación en Tumeremo, la capital de esa área.



“Tumeremo tiene 33.849 habitantes, de los cuales hay 24.255 electores. Tiene 30 mesas y tiene 12 centros de voto”, afirmó Pérez Briceño. También detalló las cifras de otras localidades en el Esequibo: Dalla Costa, con 8.184 electores, 12 mesas y 7 centros de votación; y San Isidro, con 12.044 electores, 15 mesas y 4 centros. En total, la población de registro electoral para el Esequibo asciende a 44.483 electores, quienes elegirán al gobernador o gobernadora del estado, ocho diputados a la Asamblea Nacional y siete diputados al Consejo Legislativo.



Doble voto



Pérez Briceño reconoció que, debido a su ubicación geopolítica actual, dos municipios en el Esequibo tendrán una particularidad: votarán tanto para La Guayana Esequiba como para Ciudad Bolívar. No obstante, enfatizó que esta situación “en nada le da manifiesto de ilegalidad a ningún acto de lo que se está haciendo”. Resaltó la importancia de estas elecciones como una afirmación de la soberanía venezolana sobre el territorio. “¿No hicimos un referendo con el objeto de certificar que el Esequibo es nuestro? Ahora, si el Esequibo es nuestro, entonces vamos a elegir las autoridades regionales de los territorios del país”, sentenció.

