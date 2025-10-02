(VIDEO) Venezuela reafirma su compromiso de mantener un mercado petrolero equitativo

En una reunión con la OPEP y OPEP+, la ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, aseguró que el país sostiene este convenio en medio de las tensiones comerciales, desafíos geopolíticos y sanciones aplicadas al país.

Este miércoles, la ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, aseguró que Venezuela continúa reafirmando su compromiso de mantener un mercado petrolero "equitativo, justo y beneficioso" para los pueblos del mundo y que se adapte a la transición energética.

Durante una videoconferencia en la 62.° Reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la OPEP y OPEP+, Rodríguez destacó que este convenio del país se da incluso en medio de las tensiones comerciales, desafíos geopolíticos y sanciones aplicadas al país.

Asimismo, en el encuentro también se evaluaron los datos de producción de crudo de los meses de julio y agosto de 2025, así como del cumplimiento sobre los ajustes de producción establecidos.

Además, las autoridades revisaron las acciones más recientes en el mercado petrolero global de los países miembros.