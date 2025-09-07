Sistema Refinador de Oriente garantiza productividad petrolera ante cualquier agresión

En una jornada de trabajo de alto nivel, la vicepresidenta Ejecutiva y ministra para los Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, anunció que todas las áreas operativas del Sistema Refinador de Oriente mantendrán un elevado nivel de preparación para garantizar una producción petrolera continua y eficiente, incluso ante escenarios de potencial agresión externa.



Acompañada por el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón, y la junta directiva de Petropiar, Rodríguez destacó que esta estrategia responde directamente a las instrucciones del presidente Nicolás Maduro.



"Estamos listos en todas las áreas operativas, atendiendo las instrucciones del presidente para elevar el apresto operacional y pasar de la etapa de alistamiento a activarnos en operaciones, formación y garantizando siempre los procesos productivos", expresó a través de su canal de Telegram.



La vicepresidenta, también, exaltó el compromiso de los trabajadores de Petropiar, así como la implementación de nuevas tecnologías que permiten aumentar la eficiencia, fortalecer la soberanía energética y robustecer el sector petrolero nacional. En este contexto, se anunció un incremento del 600% en los cuerpos de combatientes de petróleo, gas y petroquímica, como parte de la estrategia de defensa productiva.



"Ante las amenazas y agresiones, nuestros trabajadores han respondido con una firme determinación: producir y producir para que el pueblo venezolano tenga felicidad social y para vencer el criminal bloqueo. ¡Venezuela unida vencerá!", concluyó Rodríguez, reafirmando el papel del sector energético como bastión de resistencia y bienestar nacional.