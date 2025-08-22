Distrito Capital: fuertes lluvias provocan falla eléctrica en subestación El Junquito

Credito: Prensa CORPOELEC

22 de agosto de 2025.- La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) informó este viernes que, como consecuencia de las intensas precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas generadas por el paso de la onda tropical número 29, se produjo una falla en la subestación El Junquito.



Este incidente afectó el flujo del servicio eléctrico en diversas zonas de la Gran Caracas.



Zonas afectadas



Estado La Guaira

Estado Miranda, especialmente: Altos Mirandinos y Eje Guarenas-Guatire



Medidas de respuesta



Corpoelec indicó que se ha desplegado personal técnico y operativo para atender la contingencia y restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible.



Reportes ciudadanos



A través de redes sociales, usuarios han manifestado interrupciones eléctricas en otras regiones como Carabobo, San Juan de los Morros, Naguanagua y sectores de La Pastora.