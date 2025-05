EEUU otorga a Chevron autorización limitada para mantener activos en Venezuela

Credito: Web

28-05-25.-La administración del presidente Donald Trump ha emitido una autorización limitada para que el productor petrolero estadounidense Chevron mantenga activos en Venezuela, incluidas sus participaciones en empresas petroleras mixtas con la compañía estatal PDVSA, dijeron el martes dos fuentes con conocimiento de la decisión.



Las directrices, cuyos términos son similares a los de una licencia estadounidense que Chevron (CVX.N), opens new tab tuvo entre 2020 y 2022 para sus operaciones en Venezuela, se dieron a conocer después de que el gobierno permitiera que expirara el martes la licencia más amplia de la compañía energética para operar en el país.



El expresidente Joe Biden había emitido dicha licencia hace más de dos años.



Bajo la nueva autorización, Chevron no puede operar yacimientos petrolíferos en Venezuela, exportar su petróleo ni expandir sus actividades, dijeron las fuentes, añadiendo que su intención es evitar posibles pagos a la administración del presidente Nicolás Maduro.



El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Chevron y PDVSA no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 778 veces.

La fuente original de este documento es:

Reuters (https://www.reuters.com)