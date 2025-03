MinEducación aclara que las escuelas mantendrán sus horarios habituales ante las acciones de "emergencia climática"

25-03-25.-El Ministerio de Educación aclaró este lunes que los planteles educativos, tanto públicos como privados, mantendrán su horario regular, es decir, de lunes a viernes bajo los horarios ya establecidos, a propósito del recorte en la Administración Pública.



Mediante un comunicado difundido en Telegram, la cartera de Educación señaló que el personal que presta servicio en una sede administrativa del Ministerio o sus entes adscritos, que no sean educativos, trabajará bajo un horario de contingencia, desde las 8:00 am hasta las 12:30 pm por las siguientes seis semanas.



“Respecto al comunicado emitido por el Gobierno Nacional sobre las acciones ante la emergencia climática, el Ministerio del Poder Popular para la Educación informa que todas las instituciones educativas oficiales y de gestión privada, en cualquier ubicación/sede, se mantienen en sus actividades regulares de lunes a viernes, en los horarios establecidos desde el inicio del año escolar”, dice el escrito.



Igualmente, el personal que trabaja en sedes administrativas ofrecerá sus servicios bajo el método 1×1, es decir, un día laborable y el siguiente no.



Para cumplir con las actividades educativas, trabajadores complementarán su horario especial bajo acciones articuladas que “contribuyan a fortalecer la calidad educativa, así como al gobierno comunal en sus respectivos territorios”.