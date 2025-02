LVL estima que en los próximos seis meses, Maduro y Trump tendrán que negociar si sigue operando Chevron: "El juego apenas comienza"

Ante la suspensión de la licencia de Chevron, a partir del 1 de marzo, por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el analista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó que "el juego apenas comienza", porque en los próximos seis meses entre el gobierno venezolano y el norteamericano se abrirá el período de negociación para definir la forma como se manejará la relación petrolera.

De acuerdo al analista la decisión de Trump "complace a los representantes americanos de línea dura y garantiza el soporte a su propuesta presupuestaria", pero, "esta medida no significa que el juego terminó. Al revés, el juego apenas comienza".

"La decisión deja seis meses para el periodo de desmontaje de las operaciones regulares de la empresa (wind down), durante el cual seguirá produciendo y exportando legalmente, mientras planifica su cese de operaciones o se negocia su permanencia en función de otras condiciones distintas", explicó León en su red social X.

Destacó que "no hay indicación de que la suspensión afecte, por ahora, las operaciones del resto de las empresas petroleras internacionales con licencias activas, que no vencen este año y no se habla todavía de la reinstalación de sanciones secundarias".

"En el 'wind down' de la licencia general, cancelada previamente, el gob americano aprobó una lista de licencias individuales (hoy vigentes) que sustituyeron la cancelación general y crearon un nuevo marco de la relación, por cierto positivo para USA, dado que cada licencia entregada al sector privado, representa un aumento de su influencia y control sobre el sector energético local", mencionó.

A su juicio, Trump es un presidente pragmático y negociador, y lo que seguirá en este periodo son sus solicitudes concretas.

León destacó que el mejor escenario para Venezuela y EE.UU. es llegar a un nuevo acuerdo que permita que el país siga participando en el mercado energético occidental.