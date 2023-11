José Bodas: Fallas de combustible en las estaciones de servicio, son por la falta de inversión

José Bodas Credito: Archivo

05-11-23.-El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, denunció que la falta de combustible en las estaciones de servicio del país, es por la falta de inversión y mantenimiento en las plantas refinadoras de la nación.



El sindicalista colocó como ejemplo la refinería en Puerto La Cruz (Anzoátegui) con una capacidad instalada de 190 mil barriles de crudo diarios para refinar, en la actualidad apenas se procesan 80 mil barriles por día.



“Puerto La Cruz apenas refina 18 mil barriles de gasolina diarios, afectando a los estados Anzoátegui, Sucre, Monagas, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Nueva Esparta y parte de Guárico, siendo prioridad la Gran Caracas”, dijo.



“Existen muchos problemas con generadores eléctricos, compresores, bombas lo que dificulta el proceso”, expresó en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias.



Agregó que la misma situación ocurre en el Complejo Refinador Paraguaná en el estado Falcón, que tiene una capacidad instalada para refinar 950 mil barriles de petróleo por día y en la actualidad sólo se procesan unos 200 mil barriles de crudo.



“Lo cierto es que mucho antes de las sanciones la industria petrolera venezolana ya estaba comprometida”, es decir, según el experto, esa no será la causa de la situación actual, “sólo ha profundizado la problemática”.



El Estado se hace el sordo



Agregó que los trabajadores petroleros han informado y realizado diagnóstico de la situación actual con sus respectivas soluciones, sin embargo, no existe respuesta por parte del Estado.



“Nosotros los trabajadores tenemos la capacidad técnica, científica y el compromiso con el país y por ello, exigimos que se invierta”, sostuvo el sindicalista petrolero.



Deudas laborales



Sobre temas laborales José Bodas sostuvo que Petróleos de Venezuela (Pdvsa), lleva más de dos años sin discutir la contratación colectiva de sus trabajadores, “no contamos con seguro y otros beneficios”.



Aseguró que más del 94 % de los ingresos de los trabajadores son bonos que no tienen incidencia en las prestaciones sociales, utilidades y mucho menos en el salario, “a pesar de todo esto seguimos trabajando”.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/bodas-asegura-que-falta-inversion-para-mantener-activas-las-refinerias-del-pais/)