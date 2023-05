EEUU: juez ordena suspensión del "embargo" a CITGO

7 de mayo de 2023.- El juez federal estadounidense Paul B. Matey del tercer circuito decidió suspender temporalmente los procesos de embargo contra Citgo.



La suspensión se aplica a los casos 23-1647, 23-1648, 23-1649, 23-1650, 23-1651, 23-1652, y 23-1781, presentados por un grupo de empresas extranjeras en reclamo de dinero pendiente de pago tras expropiaciones ordenadas por el gobierno de Chávez o incumplimiento de contratos comerciales.



Las empresas involucradas en este caso son OI European Group B.V, Northrop Grumman Ship Systems, Inc, ACL1 Investments Ltd., ACL2 Investments Ltd., y LDO (Cayman) XVIII Ltd, además de la minera canadiense Rusoro Mining Limited y Koch Minerals Sàrl y su filial Koch Nitrogen International Sàrl y la minera Gold Reserve Inc.



A pesar de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tendrá una “política de licencias favorable” para la venta de Citgo que fue ordenada por una corte de Delaware hace unos días, esta decisión de suspensión de "embargo" retarda el procedimiento de robo de Citgo.