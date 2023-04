Según Reuters: Pdvsa aprueba tres nuevos compradores de coque de petróleo

La petrolera estatal venezolana Pdvsa aprobó recientemente a al menos tres nuevos compradores de su coque de petróleo, lo que significa una ampliación en la lista de clientes al tiempo que se lleva a cabo una auditoría de miles de millones de dólares en facturas impagas, reporta Reuters.



Pdvsa ha acumulado alrededor de 21.200 millones de dólares (USD) en cuentas comerciales por cobrar desde 2020, según documentos que informó la referida agencia de noticias el mes pasado.



Las cuentas por cobrar de la petrolera tienen que ver con intermediarios poco conocidos y reclutados para exportar su petróleo y subproductos después de que las empresas más grandes dejasen de hacer negocios con Venezuela.



La revisión de la cuenta ha incluido a Maroil Trading, cuya sede se encuentra en Ginebra y es propiedad del magnate naviero Wilmer Ruperti. Además, es el mayor exportador venezolano de coque de petróleo, un subproducto del procesamiento de petróleo conocido como coque de petróleo. En septiembre pasado, Maroil se hizo cargo de casi todas las exportaciones de coque de petróleo de la terminal principal de Pdvsa, lo que redujo los riesgos para los compradores finales, ya que Maroil no está bajo sanciones.



“La división de comercio y suministro de Pdvsa está tomando medidas para eliminar cualquier exclusividad comercial” en el coque de petróleo, dijo una de las personas, y señaló que Maroil no ha dejado de recibir cargamentos, ni Pdvsa lo ha suspendido como socio.



“Una determinación del valor del producto”



De todos modos, inclusive habiendo nuevos compradores, Pdvsa sigue manteniendo deudas pendientes con algunos intermediarios y empresas compradoras, como es el caso de Maroil. Este último, bajo un contrato firmado en 2017, desarrolló un sistema de transporte ferroviario de coque de petróleo en Venezuela y recibió los derechos de 12 millones de toneladas métricas de subproducto del petróleo. El valor de eso era de USD 11,50 por tonelada o USD 138 millones, según Winston & Strawn LLP, una firma de abogados que representa a la compañía.



“La supuesta facturación de Pdvsa no es una factura a pagar, sino una determinación del valor del producto comercializado” para calcular cuánto se ha satisfecho del valor del contrato, dijo un abogado de Winston & Strawn.



El aumento en las exportaciones de coque de petróleo de Pdvsa fue impresionante el año pasado, multiplicándose por seis en comparación con el año anterior en 3,3 millones de toneladas, gracias a las ventas de Maroil, según mostraron documentos internos de Pdvsa.



Otra empresa, registrada en Emiratos Árabes Unidos llamada Walker International DWC-LLC, también figuraba en la lista de deudores de Pdvsa, con cuentas por cobrar de USD 92,5 millones hasta marzo de este año, según documentos vistos por Reuters.