EEUU presionará a países petroleros latinoamericanos tras decisión de Rusia, dice analista

El Gobierno de EEUU intentará presionar a los países productores de petróleo dentro de América Latina luego de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, prohibió exportar crudo a los países que impongan tope a los precios, dijo a Sputnik el analista venezolano, Hernán Zamora.



"Esta situación implica mayor tensión y presión por parte de EEUU a los países que sí producen petróleo en América Latina como son los casos de Venezuela, México, Colombia y Brasil porque necesita garantizar proveedores confiables", afirmó el también vicerrector académico de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.



El Grupo de los Siete (G7), conformado por Alemania, Canadá, EEUU, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón, así como la Unión Europea y Australia, se negó a adquirir el petróleo ruso a un precio mayor de 60 dólares por barril desde el 5 de diciembre.



Las empresas de estos países tienen prohibido proporcionar servicios como seguros, intermediación y asistencia financiera para el transporte del petróleo ruso a cualquier parte del mundo, a menos que el crudo se venda por debajo del umbral acordado.



Rusia advirtió en reiteradas ocasiones de que no se plegará a estas condiciones. El presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó a finales de diciembre un decreto que prohíbe la venta del petróleo ruso a las personas físicas y jurídicas extranjeras cuyos contratos estipulen de forma directa o implícita el mecanismo de tope a los precios.



Con respecto al crudo, la prohibición se hará efectiva a partir del 1 de febrero de 2023; y para los derivados del petróleo, la fecha será determinada por el Gobierno.



Al respecto, Zamora consideró que esta situación tendrá un "juego geopolítico" vinculado a la producción energética tanto a nivel mundial como regional.



"Los principales productores de petróleo en América Latina tienen Gobiernos de carácter progresista que apuntan a la construcción de un bloque económico y político con respecto a la UE y a EEUU", agregó.



Venezuela es beneficiada



Zamora y el analista Basem Tajeldine, quien fue asesor de la cancillería venezolana, dijeron a la Agencia Sputnik que los países productores de petróleo en América Latina son beneficiados en este contexto internacional, especialmente Venezuela.



"Seguramente las presiones sobre Venezuela aumentarán y Caracas lo utilizará como moneda de cambio para bajar las sanciones que le impone EEUU", dijo Zamora.



Sin embargo, Uruguay, Chile, Argentina y los países centroamericanos se van a ver "fuertemente impactados" por el alza de los precios, agregó.



Recomendó que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) logre tener una política conjunta con respecto al tema energético.



Consecuencias a nivel mundial



Zamora advirtió que probablemente habrá una "gran subida del precio del barril del petróleo por encima de los 100 dólares" cuando actualmente está cerca de los 80.



"Nos encontramos ante una situación que desde el punto de vista geoeconómico produce una importante escalada inflacionaria en todo el mundo, particularmente en los países no productores de petróleo. A nosotros como región nos va a afectar porque el aumento del costo del barril del petróleo, implica un alza en los costos de combustible y eso se traslada a toda la cadena productiva, de alimentos, servicios e insumos", agregó.



Por su parte, Tajeldine recordó que las restricciones a la exportación de petróleo ruso no las está imponiendo Putin sino que los países occidentales que "se han prestado al juego de EEUU".



"Imponer topes máximos a los precios del petróleo y gas ruso va contra las normas del mercado, esas mismas libertades que valga decir Occidente pregona y que no cumple. Al afectar al mercado internacional, tratando de perjudicar a Rusia, Occidente se perjudica a sí mismo", agregó.



Consideró que Putin es "soberano" y que tiene derecho a elegir a qué país le vende su petróleo según su conveniencia.



"Mediáticamente traten de achacarle a Rusia esta responsabilidad, no llama atención, es parte del estiércol que reparten los medios occidentales. Pero les importa poco los pueblos, que pagan con los propios fondos públicos para financiar el conflicto en otros países", agregó.



Este viernes el Tesoro de EEUU dijo que los productos petroleros rusos ya no se considerarán provenientes de Moscú ni estarán sujetos al tope de precio una vez que se refinen en otro país.



Asimismo, dijo que no considerará que las operaciones de mezcla de gasolina o crudo sean rusas si fueron efectuadas en otro país.

Incluso aseguró que no considerará que los productos derivados del petróleo sean rusos si contienen una cantidad mínima de sobrantes de un tanque e indicó que "las autoridades estadounidenses" confiarán "razonablemente" en un "certificado de origen" para descartar que los productos provengan de la Federación Rusa.