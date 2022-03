Comité de Afectados: En 3 años han ocurrido más de 440 mil apagones en Venezuela

07-03-22.-Desde el gran apagón nacional del 7 de marzo de 2019 han ocurrido más de 440 mil apagones.



La presidenta del Comité de Afectados por Apagones, Aixa López, afirmó para Radio Fe y Alegría Noticias en De Primera Mano que en los últimos tres años registran un total de 442.850 fallas eléctricas.



«El Sistema Eléctrico Nacional ha empeorado. En Caracas se han registrados más bajones que apagones. A tres años del apagón (…) se evidencia que el Sistema Eléctrico no ha mejorado», indicó López.



La abogada criticó que el Ministerio para la Energía Eléctrica siga calificando las fallas en el sistema como «sabotaje», cuando el problema radica en la falta de inversión.



«Esto no puede ser sabotaje porque el sabotaje ocurre una o dos veces y se toman las previsiones, pero casi tres años de sabotaje no es posible», señaló.



López indicó que se necesitan tres pasos para solucionar verdaderamente las fallas. Lo primero es que se deben disponer profesionales «porque la ineficiencia está operando en todo Corpoelec». Segundo, aplicar mantenimiento preventivo y no correctivo tras las fallas. Y por último, planificar a corto, mediano y largo plazo.