Ministro Héctor Rodríguez: No se permitirá contratación de los "paquetes de grado" en las instituciones educativas

07-06-25.-Héctor Rodriguez, ministro de educación, anunció que no se permitirá la contratación de los "paquetes de grado" en las instituciones.



Exhortó a las instituciones educativas a dejar de celebrar eventos con paquetes de grado excluyentes con aquellos que no tengan la capacidad económica de cubrirlos.



"En algunas instituciones, los actos de promoción se han venido convirtiendo en prácticas excluyentes y discriminatorias, que trasmiten valores contrarios a lo que debe constituir un acto académico-pedagógico propio de la institución escolar. También estoy consciente de que, en oportunidades, la actuación de algunos representantes contribuye a esta brecha. Sin embargo, es deber ineludible de la institución establecer los límites para evitar injusticias y para atender lo verdaderamente importante: el logro de una meta planteada, la prosecución a una nueva etapa", indicó.



"Estoy seguro de que coinciden conmigo en que celebramos al niño, a la niña, al joven, y les acompañamos, porque estos momentos simbolizan sus conquistas, no la capacidad económica de ellos o sus familias", añadió.



No obstante, Rodríguez resaltó una preocupante tendencia en las instituciones educativas venezolanas. "Se ha ido generalizando también la práctica de nombrar ‘padrinos de promoción’ con base en criterios económicos, a los que por lo general se les solicita como regalo una fiesta, un viaje u otro evento. En algunos casos inclusive, estas personas no son idóneas moralmente para ser escogidas como referentes, como ejemplo para nuestros muchachos".



"Sugerimos seleccionar como epónimo de la promoción (según aplique por el nivel) a personajes destacados de nuestra historia (educación o cultural, y como padrinos, a docentes, representantes, obreros, cocineras, por sus condiciones personales y morales, pero, principalmente, por su relación afectiva con las/los estudiante", continuó.



El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, aseguró que se debe reflexionar acerca de la necesidad de organizar el acto de entrega de credenciales con criterio académico-pedagógico-ético. "Un acto sencillo, estéticamente cuidado, al que los estudiantes asistan utilizando por última vez el uniforme que los acompañó durante la etapa que superan (y por el que la mayoría siente especial apego), donde las familias se involucren en la ambientación, la producción, y se evite la odiosa comparación material, esa que sólo imponemos los adultos, y de la cual nuestros niños, niñas y jóvenes terminan siendo víctimas".



"Es preciso definir nuestras prioridades, lo verdaderamente valioso de la ocasión: ¿Se trata del logro de nuestros hijos, su esfuerzo, la enseñanza que les deja alcanzar una meta y la repercusión que tiene esto ante la posibilidad de asumir nuevos retos?; ¿O es acerca del vestido y la chaqueta que pronto quedará olvidado? La manera como entendamos esto, constituye un mensaje directo para ellas y ellos, porque todo lo que hacemos les comunica una forma de ser, pensar y sentir", aseveró.



Asimismo, recordó que este tema también tiene implicaciones legales. "Como ya saben, el Ministerio no autoriza la contratación de "paquetes de grado". Si se requiere algún aporte sencillo por parte de las familias, podrá la comunidad organizar otras formas de hacerlo (preparar el espacio del acto, colaborar en la organización, etc.; estos también son aportes), de manera de que nunca, jamás, cometamos el grave error de excluir a un niño/joven, de su propio triunfo".





Noticia al Día/Información de Caraota Digital