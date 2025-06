UCV pide al gobierno de Venezuela abrir discusión sobre la "gravísima crisis" salarial

03-06-25.-En el comunicado, firmado por el rector, Víctor Rago Albujas, y publicado por la Asociación de Profesores de la UCV en X, se pide al Ejecutivo chavista a que convoque «sin demora» a los profesionales más calificados en planificación económica y del desarrollo para «diseñar soluciones efectivas a esta dramática situación».



Actualmente, el salario mínimo en Venezuela -referencia para el resto de remuneraciones- es de 130 bolívares, hoy 1,33 dólares estadounidenses, a la tasa oficial.



La UCV también solicitó al Gobierno de Maduro a que «reconozca en las autoridades universitarias y las direcciones de las organizaciones gremiales del sector académico interlocutores legítimos e ineludibles para abordar la crisis salarial del sector universitario».



A juicio de la universidad, en Venezuela persisten «los elementos que conforman una crisis multidimensional», siendo los bajos salarios uno de los principales factores porque -dijo- la estructura de sueldos «no asigna un valor justo al trabajo y por lo tanto no garantiza una calidad de vida digna».



También te puede interesar: Sundde despliega operativos en todo el país para supervisar el uso de la tasa oficial del BCV



Asimismo, señaló que la «política de remuneración por bonos» no resuelve el «problema de los bajos salarios y en cambio destruye el escalafón de las carreras académicas y administrativas al restar valor a la especialización, la experiencia y la responsabilidad».



«Se erosiona gravemente el fundamento del sistema de protección y asistencia social impidiendo su viabilidad financiera al reducir casi a cero el valor de los aportes tanto individuales como patronales», añadió.



La UCV considera que «los bajos salarios» propician la «fuga de talentos» y menoscaban el derecho a la educación de calidad «al comprometer la renovación del personal educativo, lo cual afecta de manera particular a las universidades públicas, que ven así seriamente disminuidas sus capacidades como instituciones fundamentales para el desarrollo nacional».



El pasado 30 de abril, Maduro anunció un alza del 23 % del denominado «ingreso mínimo integral» del sector público, compuesto por bonos sin incidencia en el cálculo de beneficios laborales, mientras mantuvo congelado el salario mínimo en 130 bolívares.



La última vez que Maduro aumentó el salario mínimo fue en marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares mensuales, monto que se redujo debido a la devaluación del bolívar frente a la divisa estadounidense, principal referencia para cotizar bienes y servicios en el país caribeño.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 284 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)