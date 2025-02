Presidente de la FCU: "El que crea que la moral ucevista se va a arrodillar por un camión de pollos está bien equivocado"

12-02-25.-«Aquí el estudiante tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que ser sostén para su hogar y, además, tiene que vivir un constante acoso policial que no le permite desenvolverse en el campus universitario», aseveró

Este miércoles es el Día de la Juventud, una efeméride en la que las palabras del presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV (FCU-UCV) cobran aún mayor sentido. A Miguelangel Suárez le toca, este año, ser el vocero de las y los jóvenes que encontraron en la universidad un espacio para luchar.

Suárez, quien participó este martes en la asamblea intergremial celebrada en la Facultad de Arquitectura, señaló que las necesidades de los trabajadores «no son ajenas a las necesidades de los estudiantes», y las de los profesores «no son distintas de las del personal obrero y administrativo». En todos los sectores «hay sueldos de hambre que no les permiten ejercer cada una de sus labores» y también «hay becas de hambre».

«Nosotros tenemos que exigir que las becas sean realistas y que se adecuen a la realidad que existe. Una beca no llega ni a los cuatro dólares, que le servirán al estudiante ¿para qué? ¿Para pagar uno o dos días de pasaje? Hoy por hoy no hay un estudiante en la Ciudad Universitaria que pueda encargarse solamente de estudiar, como lo hicieron nuestros profesores. Aquí el estudiante tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que ser sostén para su hogar y, además, tiene que vivir un constante acoso policial que no le permite desenvolverse en el campus universitario», expuso.

-¿El comedor está operativo?

-El comedor está operativo. Sin embargo, hacemos la misma denuncia. Hay un sistema clientelar que quieren implantar por la fuerza para los servicios estudiantiles. El comedor no tiene que estar requiriendo una dotación semanal al ministerio de educación superior; esos recursos se le tienen que dar a la secretaría de la Universidad Central de Venezuela. El que crea que la moral ucevista se va a arrodillar por un camión de pollos está bien equivocado.

Presencia incompatible

El dirigente estudiantil recordó que, a pesar de los vaivenes, «el recinto universitario es inviolable». Sin embargo, «han pasado distintos sucesos con miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, y nosotros mismos los hemos retirado de la Ciudad Universitaria, haciéndoles entender un mensaje: no es compatible su presencia dentro del campus universitario con el desarrollo de las actividades académicas».

Para la FCU es imprescindible que se reconozca la labor de la seguridad interna: «Queremos reivindicar el rol que tiene la seguridad de la universidad. Es un cuerpo autónomo, que tiene las competencias para hacerse cargo de cada uno de los sectores que haya que atender. Además, queremos hacerle la invitación al Estado, al ministro de Interior, para que ponga esos componentes de la seguridad del Estado donde tienen que ser puestos. En la universidad no hay terroristas, en la universidad no hay delincuentes; hay profesores, hay personal obrero y administrativo. Que vaya y que los ponga en la frontera, con toda la crisis del Catatumbo; que vayan al Arco Minero y combatan las mafias que hay en Bolívar; que vayan a los barrios de Caracas y combatan la delincuencia».