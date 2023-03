Docentes argentinos a Paro en rechazo a la propuesta salarial insuficiente que no cubre Canasta Básica

02 de marzo de 2023.- Docentes argentines de 15 provincias han decidido realizar un paro y concentración de "No Inicio de Clases 2023". las razones de este paro han sido explicadas detalladamente en un artículo publicado en el sitio web argentino periodismodeizquierda.com

El año lectivo en Argentina, como en la mayoría del sur de nuestro continente, las clases comienzan en el mes de marzo. El gobierno de Fernández ha anunciado un "aumento" salarial al gremio docente. Sin embargo, este acuerdo entre quienes son calificadas como burocracias sindicales y el gobierno no cubre el valor de la canasta básica, lo que ha ocasionado esta acción de protesta y de lucha.

A continuación aporrea.org pone a disposición este artículo escrito por Francisco Torres, docente, miembro de Alternativa Docente y del MST en el FIT-Unidad.

No Inicio 2023. Con la Multicolor de SUTEBA, 15 provincias con paros docentes

Este lunes 27 protagonizamos un importante y masivo plenario docente, convocado por la Multicolor de SUTEBA. En el que se expresaron cantidad de mandatos, votaciones y debates en las escuelas. Luego del arduo intercambio democrático de las distintas mociones, resolvimos convocar este miércoles 1º de marzo a paro con la Multicolor, en el marco de una jornada de lucha y no inicio de clases, con paro, movilizaciones y acciones distritales y en las escuelas.

Así alcanzan ya a 15 las provincias donde la docencia suma su fuerza y determinación en este No Inicio de clases 2023 de extensión nacional. Luego de superar dificultades técnicas que implicaron una hora de demora y tener que retomar en una nueva plataforma al superar la capacidad inicial, debido a las preocupaciones, bronca y reclamos, así como los debates en las escuelas y la necesidad de resolver acciones de lucha, se retomó el Encuentro que se sostuvo por varias horas. Con una alta presencia de más de 400 delegades y docentes, representando a gran cantidad de localidades.

Este masivo plenario confirmó lo acertado de la orientación que planteamos al arrancar febrero de impulsar la coordinación en una jornada nacional con paro el 1º de marzo y continuidad el 8M, en el día internacional de la mujer y la diversidad. Este masivo encuentro, los mandatos y votaciones en las escuelas, en plenas jornadas institucionales, mostraron que había fuerza para luchar.

Un proceso nacional: 15 provincias por el No Inicio 2023

También lo confirmaba el marco nacional, con otras 14 provincias con medidas ya anunciadas de No Inicio, ante el ajuste de Massa, Cristina y el PJ, junto a Larreta, Kicillof y demás gobernadores, el FMI y las patronales. Esa realidad de lucha resolvió la discusión que recorrió a la Multicolor estos días, a favor de quienes insistíamos con que sí había condiciones en las bases docentes. Y el problema era el acuerdo de los gobiernos y la burocracia Celeste y de los gremios de la CGT para iniciar como fuera en este año electoral. Lo que equivocadamente acompañaron algunos sectores, haciéndose eco o correa de transmisión de esas posturas, en vez de postular una alternativa como mostró el plenario.

La mayor evidencia de la disposición de la docencia a luchar, la dio Santa Fe donde se consultó en todas las escuelas la oferta y las mociones de lucha, con lo que decenas de miles rechazaron y votaron un fuerte plan de lucha. Por eso se niegan a consultar en SUTEBA y el FUDB, porque si lo hacen, centenares de miles votarían rechazar esta nueva oferta insuficiente de Kicillof (ver aquí) y medidas de lucha y paro provincial.

Ante la integración de la Celeste al gobierno, eso quedó en manos de las Seccionales de conducción Multicolor, minorías, congresales y delegades de la Multicolor Provincial. En relación a lo nacional, actuaron también las conducciones combativas de ATECh en Chubut, Chaco, Misiones y otros distritos. Y volvieron a incidir las autoconvocatoria en San Juan y Tucumán, además de presionar en La Rioja a la AMP a llamar a paro por 48 hs. La docencia del país muestra su disposición a luchar y resuelve los debates.

Debates y balance. Impulsemos a fondo el paro el 1º y su continuidad

Este plenario y su resultado, junto a la realidad de las provincias en lucha, grafican el error de quienes no impulsaron a fondo la lucha. Como la Marrón-PTS, que en Bahía Blanca se negó a votar por paro el 1º en la asamblea distrital, porque de hacerlo hubiera contribuido a cambiar la votación a favor del paro y a resolver los debates del plenario provincial. Como ocurre siempre, las orientaciones electoralistas, alejan de los procesos de lucha.

Y debería servir también para la reflexión de quienes no apoyaron de arranque empujar el No Inicio con paro el 1º, aunque al responder a la realidad, se fueran reubicando y definiran al momento de votar las resoluciones. También a compañeres de la Granate de Bahía Blanca y el Encuentro Colectivo que insistieron para no expresar claro que habrá paro el 1º con la Multicolor. La votación resolvió estos debates, legítimos por cierto. La unidad en la diversidad y fórmulas de consenso como las votadas, dan el marco para luchar este 1º con la Multicolor y su continuidad el 8M.

En ese marco, buscamos analizar la realidad con todas sus complejidades, sin unilateralidades y sin ceder a las presiones del gobierno y la burocracia. Eso nos permitió ir ajustando la política que mejor empalmara con la realidad, al ver que el proceso a impulsar era nacionalizar la lucha, que la acción era una jornada de lucha con paro el 1° y su continuidad el 8M. Y que, donde la Multicolor y los demás sectores combativos logramos postularnos, podemos avanzar.

Un programa integral y salida política ante el ajuste

Ante la campaña de la Celeste, con Baradel, Sonia Alesso o Yasky, poniendo a CTERA, la CTA y los gremios a favor de la reelección del gobierno, de Kicillof, Cristina y el PJ, entendemos que solo con luchar no alcanza. El reclamo no es sindical, sino también educativo por un Congreso Pedagógico, tanto nacional como provincial para decidir la docencia, con estudiantes y las familias, frente a las reformas anti educativas que nos quieren imponer.

Y que el proceso es también político, por lo que demanda poner en pie una fuerte alternativa política de trabajadores y la izquierda con el MST y el Frente de Izquierda Unidad. En ese sentido insistimos también en levantar, desde la Multicolor, el programa integral que permite dar respuesta a los reclamos. Porque el gobierno dice que no hay plata y la Celeste repite que "esto es lo posible". Por eso es clave decir que plata hay.

Es muy correcto pedir plata para educación, no para la deuda y el FMI. Pero también plantear que se eliminen los subsidios que Kicillof destina a la Iglesia Católica, a otras confesiones y demás patrones de la enseñanza privada. En este Presupuesto 2023 aumentó esos subsidios un 117% respecto al 2022, al sumar $ 209.545 millones este año.

Eso implica otorgar $ 690 mil en el año por cada une de 303.304 docentes bonaerenses de las escuelas públicas ($ 57.500 más al mes). Y reclamar verdaderos impuestos progresivos a los ricos, no al salario. Los parches que pide la burocracia Celeste no eliminan ese injusto impuesto, ya que el salario no es ganancia y por eso luchamos. Con estas propuestas convocamos en cada distrito a impulsar a fondo el paro este miércoles 1º con la Multicolor. Al final, puedes ver completas las 13 resoluciones que aprobamos en este plenario.

Alternativa Docente en SUTEBA Multicolor

ANCLA, Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática

MST en el Frente de Izquierda Unidad

RESOLUCIONES DEL ENCUENTRO PROVINCIAL con la MULTICOLOR del 27/2/23

Con la presencia de casi 400 compañeres, el Encuentro resolvió:

1. Convocar el 1 de marzo a una jornada provincial de lucha en el marco del no inicio, con paros, movilizaciones y acciones distritales y en las escuelas.

2. Denunciar que por los incumplimientos de los gobiernos no están dadas las condiciones de inicio 2023.

3. Rechazar la propuesta salarial por ser a la baja, no contemplar la recomposición del sueldo ni la necesaria actualización por inflación.

4. Reclamar un salario igual a la canasta familiar por cargo con indexación mensual por inflación, refacción y construcción de escuelas, creación de cargos, respeto del Estatuto, basta precarización laboral, rechazo a las reformas anti-educativas, no al cierre de las Fobas y a las reformas curriculares precarizadoras en Superior, medidas efectivas de resguardo y que IOMA cumpla con las prestaciones. Basta de actos públicos virtuales que avasallan derechos estatutarios. Eliminación del impuesto a las ganancias a los salarios.

5. Exigir el aumento en cantidad y calidad del SAE, de becas y de la AUH, provisión de canastas escolares y todas las medidas necesarias para paliar la crisis, rechazar los recortes en planes sociales y becas. Por un plan de construcción y refacción de escuelas que dé trabajo a las familias desocupadas de las comunidades educativas. Plata para educación, salud, trabajo y vivienda, no para la deuda y el FMI. Impulsar asambleas por escuela para organizar las demandas docentes junto a las comunidades educativas y familias.

6. Continuidad de las acciones con el Paro Internacional de Mujeres el 8/3 y movilización el próximo 24 de marzo ante un nuevo aniversario del golpe genocida junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

7. Expresar nuestra solidaridad con la lucha docente en las distintas provincias que no inician actividades. Promover acciones en unidad. Reclamar a la CTERA Paro Nacional y Plan de Lucha.

8. Exigir justicia completa por Carlos Fuentealba, Sandra y Rubén y las víctimas de la explosión de la Escuela de Aguada San Roque, Neuquén.

9. Repudiar los dichos de Alberto Fernández sobre el salario docente.

10. Rechazar las amenazas sobre las medidas de lucha convocadas desde esta instancia, realizadas por la conducción provincial de SUTEBA.

11. Solidaridad con el pueblo de Perú, rechazo al golpe de Boluarte.

12. Absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz.

13. Consensuar una nueva instancia de coordinación.

SUTEBA Tigre, SUTEBA Marcos Paz. Multicolor SUTEBA Matanza. Congresales y delegades. Lista Multicolor Provincial.