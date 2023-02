(VIDEO) “No quiero morir sola”: maestra desesperada se desmayó en plena protesta de educadores por salarios en Anzoátegui

11-02-23.-En las últimas horas se hizo viral en redes sociales el video en el que se ve a una mujer de la tercera edad muy afectada por la situación que viven los educadores, respecto a su situación salarial.La mujer se encontraba en una protesta de educadores en Anzoátegui, donde repetía en múltiples ocasiones que “no quiero morirme sola”, en referencia a la migración forzada de sus hijos para poder tener mejores condiciones de vida. Tras la euforia de su petición la mujer cayó al suelo desmayada producto de una subida de tensión.La docente estaba frente a la autoridad única en Educación, Mireya Molero, y el jefe del gabinete interno, Sergio Millán. En el video se observa que Arriega está desesperada y descontenta por los salarios que perciben.“Estos desgraciados. No quiero morirme”, sentenció la docente. “Mis hijos no están aquí. No quiero morirme sola”, repitió en varias ocasiones Arriega, mientras que otros de los presentes intentaban consolarla.En redes sociales la imagen causó consternación e impotencia. Se ha dicho que es docente jubilada, otros dijeron que es madre de educadores que debieron irse del país.Pero ¿quién es la señora del video?Medios informaron que se trata de Rosa Arriega, una profesora jubilada y sobreviviente de cáncer, quien por su situación de salud, en varias ocasiones se vio obligada a pedir ayuda a la gobernación de Anzoátegui para poder costear sus gastos médicos.Ante los bajos sueldos, Arriega se sumó a las protestas convocadas por el sector educativo para exigir mejoras salariales. Los educadores se dirigieron este jueves hasta la gobernación para entregar un documento a las autoridades.Tras sufrir el desmayo, personal de la gobernación le brindó primeros auxilios.Posteriormente, una ambulancia llegó al lugar y la docente jubilada fue trasladada hasta un centro de salud.Los maestros celebran su día exigiendo mejoras salariales mientras el chavismo promete anuncios “pronto”Actualmente, el salario mínimo es de 130 bolívares, menos de seis dólares mensuales. Por tanto, los docentes insisten que no cuentan con sueldos dignos y exigen mejoras en sus remuneraciones, pero todavía el gobierno de Maduro no ha escuchado sus peticiones.*Noticia al Día con información de El Tiempo