Profesores denuncian falta de atención médica, a pesar de que se la descuentan del salario

Referencial

16-01-23.-Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en el Distrito Capital, informó que los profesores del país no cuentan con atención médica, a pesar de que este servicio se lo descuentan del salario.



Este lunes 16 de enero en una entrevista que ofreció Machado al programa Claro y Raspa’o, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, explicó que cuando piden una cita en el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme), les dicen que vayan al mes siguiente “a ver si ha llegado un especialista”.



“Los médicos abandonaron el Ipasme. En Caracas hay dos y en el país 68. Los profesores los mantienen y no funcionan”, indicó Machado.



Las asambleas seguirán



En cuanto a las protestas realizadas por los educadores este lunes 16 de enero, comentó que tiene fotos de las manifestaciones en al menos 18 estados y mencionó el caso de Aragua donde se congregó una “multitud” de educadores, a pesar de las amenazas de presuntos integrantes de los denominados colectivos.



Aseguró que el objetivo que se propusieron en Caracas, con la protesta hasta la sede del Ministerio de Educación, era que la ministra de esa cartera, Yelitze Santaella, les escuchara y se reuniera con los diferentes presidentes de las federaciones a discutir nuevamente el proyecto de Contratación Colectiva, que en diciembre cumplió un año, pero no ocurrió así.



Aclaró que los maestros no están de paro, pero dijo que realizan asambleas permanentes a fin de dar a conocer a los representantes y a la comunidad la difícil situación que vive la educación venezolana.



Niños en el piso



Insistió que no solo exigen un ajuste de salario para cubrir la canasta alimentaria; también piden mejores condiciones en las infraestructuras de las escuelas.



“En Caracas tenemos más de 560 centros educativos del Ministerio de Educación; el 60% está con filtraciones, a muchos les falta mobiliarios, tenemos a niños que se tienen que sentar en el piso, además de instituciones donde no llega el agua”, aseveró el presidente de Sinvema en Distrito Capital.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 702 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/profesores-sin-atencion-medica-a-pesar-de-que-se-la-descuentan-del-salario/)