Juez de EEUU declara válidos bonos de PDVSA en default y suspende temporalmente subasta de Citgo

Este jueves 18 de septiembre, un juez estadounidense confirmó la validez de los bonos 2020, emitidos por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), lo que provocó la suspensión temporal de la subasta que se lleva a cabo por las acciones de la empresa Citgo Petroleum en la ciudad de Delaware, en Estados Unidos.



En ese sentido, la jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, sentenció que los bonos, vencidos hace cinco años, fueron emitidos de forma correcta.



Con anterioridad, estos títulos fueron declarados válidos en el año 2020, pero un tribunal de apelaciones pidió una revisión adicional.



Luego de conocerse la decisión Katherine Polk Failla, la subasta que se lleva a cabo de forma separada por el juez federal de Delaware, Leonard Stark, fue suspendida brevemente, con la finalidad del que ese tribunal revise cuál será el impacto que tendrá esta decisión sobre el futuro de las acciones de Citgo Petroleum.



Es importante recordar que 15 empresas y tenedores de bonos buscan obtener los activos de Citgo Petroleum para cobrar lo que les adeudan por bonos en default y por expropiaciones.



Los abogados que defienden a Venezuela indicaron a inicios de esta semana en el Tribunal Federal de Delaware que podrían apelar si se reafirmaba la validez de los bonos de PDVSA 2020.



Tras conocer la decisión de la juez Failla, la junta directiva que supervisa a Citgo Petroleum convocó una reunión urgente con sus abogados para planificar las medidas a tomar, según informó una fuente cercana a la agencia de noticias Reuters.

