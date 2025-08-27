Citgo se recupera y reporta ganancias de $100 millones en el segundo trimestre

Credito: Web

27-08-28.-Citgo Petroleum Corporation obtuvo una utilidad neta de 100 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025. Este resultado representa una recuperación significativa versus la pérdida de $82 millones que mostró en el primer trimestre de este año.



En el informe correspondiente al período abril a junio dado a conocer por la refinadora, propiedad de Pdvsa, con sede en Estados Unidos, afirmó que alcanzó un desempeño operativo y financiero sobresaliente. Citgo en la actualidad es el principal activo de Venezuela en el exterior. La empresa enfrenta un proceso de subasta acordado por un tribunal estadounidense, luego de varias demandas de sus acreedores que reclaman indemnización por la expropiación de sus activos en el país durante el gobierno de Hugo Chávez.



«Nuestras refinerías continuaron operando satisfactoriamente durante el segundo trimestre, con altas tasas de utilización, un sólido desempeño en seguridad de procesos y sin interrupciones planificadas», declaró Carlos Jordá, presidente y director ejecutivo de Citgo.



Agregó que la refinería de Lake Charles alcanzó otra tasa récord de procesamiento de crudo en el período, mientras que la refinería de Corpus Christi continuó incrementando su procesamiento de crudo ligero y la refinería de Lemont maximizó la producción de combustible para aviones en un mercado favorable. «En el segundo semestre, planeamos avanzar en proyectos estratégicos clave, aunque hemos reprogramado las actividades de mantenimiento en las refinerías de Lemont y Lake Charles hasta 2026 para una ejecución óptima», indicó Jordá.



Aspectos operativos destacados

El reporte destacó los resultados operativos satisfactorios de Citgo, así como «el excelente desempeño en seguridad y confiabilidad de los procesos resultó en sólidas operaciones de refinería durante el trimestre».



Informó que el rendimiento total en el segundo trimestre fue de 858.000 barriles por día (bpd), de los cuales el crudo fue de 816.000 bpd y la tasa promedio general de utilización de crudo fue del 101%, «lo que refleja tres meses consecutivos de utilización del 100% o más».



La refinería de Lake Charles tuvo una nueva tasa trimestral de procesamiento de crudo de 478.000 bpd, superior al récord anterior de 460.000 bpd del primer trimestre, y una tasa promedio de utilización de crudo del 103%. Se alcanzaron récords mensuales de tasa de crudo tanto en mayo como en junio, con el mejor desempeño histórico de 482.000 bpd en junio.



La refinería Lemont tuvo una tasa promedio de utilización de crudo del 101%, al alcanzar récords mensuales y trimestrales de producción de combustible para aviones.



La refinería de Corpus Christi contribuyó a una tasa promedio de utilización de crudo del 95% en el segundo trimestre, mientras que la refinería aumentó su procesamiento de crudo liviano del 41% en el primer trimestre al 57% en el segundo trimestre.

Destacó igualmente el reporte que el volumen de ventas de Marketing fue de 431.000 bpd, lo que representó un ligero aumento respecto al trimestre anterior. Además, el acarreo de camiones de East Chicago estableció un nuevo récord diario de carga de gasolina, y el Oleoducto Sour Lake (que transporta crudo nacional a la refinería de Lake Charles) alcanzó una tasa máxima diaria de bombeo de casi 297.000 bpd.



Aspectos financieros destacados



Los gastos de reestructuración y catalizadores del segundo trimestre ascendieron a 36 millones de dólares, con $105 millones adicionales en gastos de capital directos realizados durante el trimestre. Los gastos de reestructuración, catalizadores y capital proyectados para 2025 se redujeron de aproximadamente $960 millones a aproximadamente $696 millones para reflejar la reprogramación de las actividades de reestructuración en las refinerías de Lemont y Lake Charles.



La liquidez al final del trimestre fue de $2.600 millones, incluida la disponibilidad total bajo la facilidad de titulización de cuentas por cobrar de $500 millones de Citgo.

En abril de 2025, la empresa retiró $50 millones de bonos de ingresos industriales garantizados pendientes con efectivo disponible.

