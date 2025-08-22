Billonario Elon Musk debe pagar 500 millones de dólares a 6.000 trabajadores despedidos sin indemnización

Musk adquirió Twitter en 2022 y posteriormente despidió a unos 6.000 empleados y renombró la plataforma como X.

22 de agosto de 2025.-El multimillonario tecnológico Elon Musk pagará 500 millones de dólares a 6.000 trabajadores despedidos sin indemnización tras la adquisición de Twitter, informó El Independiente.com.

Musk y su empresa de redes sociales, X Corp., llegaron a un acuerdo provisional en una demanda interpuesta por exempleados de Twitter. El acuerdo se informó en un documento judicial presentado el miércoles y obtenido por The Independent.

"Las partes han llegado a un principio de acuerdo transaccional y comenzaron a negociar los términos de un acuerdo transaccional a largo plazo el 19 de agosto de 2025", se lee en los documentos judiciales.

Musk adquirió Twitter en 2022 y posteriormente despidió a unos 6.000 empleados, más de la mitad de su plantilla, y renombró la plataforma como X.