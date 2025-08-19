Activan pago para el personal jubilado del Ministerio de Educación: Este es el monto

Por: | | Versión para imprimir

Credito: VTV

19-08-25.-El personal docente, administrativo y obrero jubilado del Ministerio para la Educación, recibió este lunes un pago de más de 15 mil bolívares.

“Se informa al personal docente, administrativo y obrero jubilado del MPPE que se está realizando el proceso de acreditación del ICGE por un monto de Bs. 15.088,00”, indicó Informativo Docente, en su cuenta de Instagram.

Pago para pensionados

Más temprano, el Sistema Patria inició el pago del Ingreso por Guerra Económica correspondiente a este mes, para los pensionados del IVSS.

Este Ingreso por Guerra Económica llegará con nuevo monto en comparación al mes de julio, debido al incremento del dólar oficial Banco Central de Venezuela.

Monto aproximado a pagar: Bs 6200 ($45).


Esta nota ha sido leída aproximadamente 865 veces.

La fuente original de este documento es:
2001 (https://2001online.com/servicios/activan-pago-para-el-personal-jubilado-del-ministerio-de-educacion-tome-nota-del-monto-20258181720)

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Trabajadores Aporreando


Revise noticias similares en la sección:
Economía