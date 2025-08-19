Activan pago para el personal jubilado del Ministerio de Educación: Este es el monto

19-08-25.-El personal docente, administrativo y obrero jubilado del Ministerio para la Educación, recibió este lunes un pago de más de 15 mil bolívares.“Se informa al personal docente, administrativo y obrero jubilado del MPPE que se está realizando el proceso de acreditación del ICGE por un monto de Bs. 15.088,00”, indicó Informativo Docente, en su cuenta de Instagram.Pago para pensionadosMás temprano, el Sistema Patria inició el pago del Ingreso por Guerra Económica correspondiente a este mes, para los pensionados del IVSS.Este Ingreso por Guerra Económica llegará con nuevo monto en comparación al mes de julio, debido al incremento del dólar oficial Banco Central de Venezuela.Monto aproximado a pagar: Bs 6200 ($45).