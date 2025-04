Hogares venezolanos aumentan inventario y dejan de pagar en divisas tras impulso del dólar

Alexander Cabrera Credito: FD

06-04-25.-ñLas familias venezolanas han comenzado a ejecutar acciones para protegerse del impulso de la tasa de cambio. De acuerdo a datos de la consultora Atenas Group, la ampliación del diferencial cambiario entre el dólar oficial y el paralelo, desde que comenzó el año 2025, hizo que los hogares aumentaran sus inventarios de bienes y dejaran de pagar con divisas en efectivo en los establecimientos comerciales.



Alexander Cabrera, socio y director de Atenas Group, explicó que los consumidores venezolanos ampliaron sus preferencias en sus compras, los cuales van más allá del precio y la calidad del producto.



«A pesar de las dificultades, el consumidor venezolano no va a dejar de consumir, el tema es que ahora es mucho más exigente con los dólares o los bolívares que tiene en el bolsillo. La realidad del consumidor hoy, es que está tomando decisiones para el hoy, es decir, si hoy le duele la cabeza compra la pastilla para tomársela hoy y ya no compra la caja de pastillas para tenerla en casa para cuando la necesite», dijo en el evento Sales Master Minds realizado el jueves 3 de abril en Caracas.



Las cifras de un estudio realizado por la consultora destacan que 81% de los hogares venezolanos procuran comprar en establecimientos que trabajen con la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV), mientras que el 46% gasta sus bolívares lo más rápido que pueda y el 33% evita pagar con dólares en efectivo. «Las mayores preocupaciones del venezolano en la parte económica es la pérdida del poder adquisitivo y la inestabilidad de los precios».



Se resaltó además que el 31% de los hogares dejó de realizar compras en dólares en febrero de este año en comparación al mismo mes de 2024.



En su ponencia «Entre drivers y shoppers del consumidor venezolano», Cabrera destacó que se ha incrementado el inventario en los hogares venezolanos y especialmente con la compra de los llamados bultos de alimentos y productos de cuidado personal. En este sentido, señaló que los niveles de ventas entre el 24 de febrero y el 2 de marzo fue de 18,1 millones de unidades, una cifra superior a la de octubre del pasado año de 17,9 millones de unidades vendidas en el mercado nacional.



Al respecto, las categorías con mayores inventarios en los hogares de la capital y en el centro del país son harina de maíz, pastas alimenticias, arroz, aceites comestibles, champú, margarinas y mantequillas, granos y semillas empacados, sal comestible, harina de trigo, sardinas, detergente, mayonesa, cremas dentales, azúcar, jabón corporal, leche en polvo, vinagre, salda de tomate, acondicionador y café.



«Hoy el consumidor venezolano se protege. La brecha cambiaria que hay en Venezuela hace que el consumidor sea más racional al momento de hacer sus compras, porque su mayor preocupación es su poder adquisitivo (…) El consumidor paga más en bolívares y por eso vemos más precios en bolívares en los anaqueles. Por otra parte,



Estos comportamientos de los compradores venezolanos obedece al incremento en los precios de los bienes en el país en dólares, los cuales experimentaron una variación de 14,91% entre enero de este año versus el mismo mes de 2024; así como un alza de 5,9% entre enero de 2025 en comparación a diciembre de 2024. «No hay bolsillo que aguante, porque los incrementos salariales no van al mismo ritmo».



Para medir las variaciones de precio incluyendo la cesta de medicinas, Atenas Group tomó como muestra 746 SKUS (productos) con presencia estable en el mercado para monitorear semana a semana. En este análisis se incluyen productos de nueve cestas. Durante el primer mes de este año, por ejemplo, los precios aumentaron 3,8 dólares en promedio.



«La cesta de proteínas se percibe como la de mayor aumento en precio y tiene el índice de precios con mayor variación (20%) versus enero de 2024; seguido de los precios de los productos impulsivos (6%), lácteos (5%) y cuidado personal (2%)», dijo Cabrera.



Por otra parte, señaló que al contrario de los que muchos prevén, por cada 100 dólares que gasta el venezolano, solo 40 dólares se destinan al consumo masivo (especialmente productos de la cesta básica).



El desgloce del gasto venezolano es el siguiente: 22% a transporte, 14% proteínas, 10% a otros alimentos, 9% a alimentos básicos, 8% educación, 6% al bienestar y cuidado personal, 6% a entretenimiento y telecomunicaciones, 5% a la salud, 4% a servicios básicos, 2% a recreación y viajes y 6% otros.



Las decisiones del consumidor están obviamente relacionadas con su ingreso y capacidad de pago. En Venezuela, 64% de la población cuenta con ingresos bajo y medio-bajo de 240 (26%) y 315 dólares (38%); mientras que 29% de los encuestados por Atenas devengan un promedio de 510 dólares (intermedio), el 5% un monto de 850 dólares (medio alto) y el 2% obtiene un promedio de 2.150 dólares (alto). «Venezuela ya no es una gran clase media, hoy hay que entender que tenemos diferentes consumidores».



Sin embargo, en el país existen cinco grupos de hogares que muestran comportamientos muy definidos de consumo y con diferentes niveles de ingreso y gasto, por lo que Cabrera recomienda al sector del retail y comercial establecer varias estrategias de captación o definir propuestas para un nicho específico: familia extendida, veteranos con hijos, familia joven, familia libre y nido vacío.



«Los hogares venezolanos gastaron alrededor de 16.998 millones de dólares entre enero y diciembre de 2024 y as cestas más relevantes fueron proteínas con 25,7% del total, alimentos básicos con 19,7% y lácteos con 12,6%», destacó el director Comercial de Atenas.

