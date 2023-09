Así están los precios en dólares de los útiles y textos escolares en un mercado de ofertas y promociones

Credito: ByN

02-9-23.-Si el costo de los uniformes se suma a la lista de útiles escolares, el gasto total oscila entre 67 y 123 dólares por alumno aún con ofertas y combos.



Cada vez falta menos para el inicio del nuevo año escolar 2023-2024 y, como todos los años, los padres salen a comparar precios en las distintas ferias, librerías y tiendas de ventas de uniformes escolares con el fin de ver cuál es la opción para adquirir los útiles escolares que más se adapta a sus bolsillos.



Durante un recorrido por el bulevar de Sabana Grande y Chacaíto, el equipo de Banca y Negocios pudo constatar algunos precios de los artículos que componen la lista de útiles escolares.



Útiles básicos

Las libretas se pueden conseguir entre 0,80 a 1,5 dólares, en función de su tamaño. Una resma de papel, requisito obligatorio en todas las listas, cuesta entre 6 y 7,5 dólares.



Una caja de 12 lápices tiene un rango de precios de entre 1 y 3 dólares, mientras que una caja de creyones se cotiza a partir de 2 hasta 25 dólares, que es el costo del paquete con 48 colores. Un sacapuntas normal cuesta 2 dólares.



Las cartucheras se cotizan entre 3,5 y 5 dólares, mientras que una regla plástica vale 1 dólar. Una tijera escolar cuesta entre 1 y 3 dólares, en función de su calidad.



Un block de dibujo se cotiza entre 2,5 y 3,5 dólares, al tiempo que un block de raya se consigue en alrededor de 3 dólares. Una pega de barra entre está entre 1 y 2 dólares.



El costo consolidado de este grupo de insumos básicos de la lista escolar oscila entre 24 y 65 dólares como máximo sin incluir los textos escolares que, en el sistema público, deben ser provistos por el Estado, mientras que en la educación privada existe la posibilidad de trabajar con libros de editoriales independientes.



Precios de los textos escolares

En declaraciones recientes, el presidente de la Cámara Venezolana del Libro, Julio Mazparrote, señaló que ha habido «cierta lentitud» en la adquisición de textos escolares en las librerías y aseguró que la adquisición de este tipo de libros «se ha reducido muchísimo», en los últimos años, indica una nota de Unión Radio.



Un recorrido por librerías tanto físico como virtual realizado por Banca y Negocios encontró una amplia diversidad de precios que van entre 5 y 25 dólares. Los textos dirigidos a la educación básica son los más baratos.



Un gerente de librería consultado señaló que muchos textos escolares se consiguen en internet y circulan ampliamente reproducciones «piratas», lo cual afecta la demanda de textos que es cada vez menor.



En consecuencia, las librerías -caso la red Tecni-Ciencia– se han visto obligadas a realizar ofertas y promociones con «combos» de útiles escolares, con la idea de hacer que los representantes adquieran toda la lista en el establecimiento.



Combos en todos lados

Para atraer más compradores y hacer el mayor número de ventas posibles durante el día, los vendedores ofrecen un combo escolar de 5 dólares que incluye 3 libretas, 1 caja de colores, 1 borra, 1 sacapuntas y 1 lápiz.



También ofrecen otro combo de 10 dólares que incluye 3 libretas, 1 caja de lápiz, 1 caja de colores, 1 marcador de pizarra, 1 marcador permanente, 1 borra, 1 sacapuntas, 1 regla, 3 pliegos de papel bond y 1 pega pequeña.



En el extremo alto de la gama, se ofrece otro combo escolar de 20 dólares, donde se agrega 1 juego geometría, 1 carpeta marrón, 10 stickers para cuadernos, entro otros artículos.



Los uniformes

En el caso de los uniformes, las chemises varían entre 6 y 10 dólares, dependiendo del corte y la tela, los pantalones se cotizan a 8 dólares, monos escolares tienen precios en entre 6 y 10 dólares dependiendo de la talla y tela.



Los suéteres tienen un precio de 10 dólares, las faldas short pueden costar entre 7 y 10 dólares dependiendo de la tela y si vienen con el short incorporado, las franelas para educación física tienen un costo de 5 dólares y las medias 1 dólar el par o 6 pares por 5 dólares.



En consecuencia, uniformar a un escolar tiene un costo consolidado que oscila entre 43 y 58 dólares. Si este costo se suma a la lista de útiles, el gasto total se mueve entre 67 y 123 dólares, en un país donde el salario mensual promedio se ubica en alrededor de 160 dólares mensuales. No es fácil.



Hablan los representantes

Al consultar a los padres sobre el precio de los útiles y uniformes escolares, las opiniones son diversas.



Miguel Rivera manifestó a Banca y Negocios que “viendo bien los precios en dólares son casi los mismos que el año pasado, pero con esta subida del dólar, cuando los calculas en bolívares si han aumentado bastante en comparación con el año pasado”.



Por su parte, Luis Ramírez expresó que, por ahora, su presupuesto solo le permite comprar parte del uniforme y que la lista tendrá que esperar hasta su próximo pago.



“Yo solo tengo un hijo, pasó para primer grado y entre la lista de útiles escolares y el uniforme debo gastar como 150 dólares, ahorita solo tengo 50 dólares para adelantar algo del uniforme porque, como pasó a primaria, debo cómpraselo casi todo nuevo prácticamente», apunta con los números a la vista.



En cuanto a la lista «vamos, poco a poco. No creo que pueda comprarla completa antes del inicio del año escolar” comentó.



Por su parte, Marisabel Méndez, con lista en mano, es un poco más optimista y manifestó a Banca y Negocios que está “al día” con la mitad de lo que le piden a su hija para quinto grado.



“Aproveché que me entregaron la lista con mucha anticipación y pude adelantar algunas cosas. Vine a comparar precios para ver si compro lo que me falta, generalmente siempre compro en las ferias porque es un poco más económico que en las mismas librerías”, afirma.



Sobre las ventas, los comerciantes coinciden en que esta semana -ya al borde del inicio del nuevo año escolar- ha sido «una de las mejores» desde que comenzaron las ferias escolares, y esperan que en las próximas semanas se incrementen un poco más a medida que se acerque el inicio de clases.



Agregaron que lo que más se vende son las libretas, lápices, colores, pinta dedos y, sobre todo, materiales para niños de preescolar.

