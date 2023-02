EEUU se prepara para controlar el mercado de bitcoin y las criptomonedas

EEUU se prepara para intentar controlar el mercado de bitcoin y las criptomonedas Credito: criptonoticias.com

18-02-23.-Varias agencias federales de los Estados Unidos han emprendido un rally de acciones contra diferentes organismos dentro del ecosistema de Bitcoin y las criptomonedas de este país.



Uno de estos últimos casos reportados por CriptoNoticias, fue la propuesta de la Comisión de Bolsa y Valores, en la que apunta a que la tenencia de las criptomonedas pasen a manos de «custodios calificados» en este caso los bancos, en lugar de los exchange.



El inversionista y cofundador de Coin Metrics, Nic Carter, hace una recopilación de todas las acciones que el gobierno de los Estados Unidos ha venido tomando desde diciembre pasado, comenzando por el «llamado de atención» a la entidad bancaria Silvergate, quien estuvo involucrada en el caso de FTX.



Carter ha llamado a esta estrategia Check Point 2.0. Un plan originalmente lanzado bajo la administración de Obama en 2013 que, en palabras de Carter, buscaba cortar toda conexión entre el sistema bancario y el ecosistema de las criptomonedas. En este caso, el inversionista apunta que la administración de Biden está intentando, nuevamente, cerrar los caminos de una regulación para el mercado estadounidense.



Cuando Biden ingresa a la segunda mitad de su mandato, su represión de la criptobanca ha desinflado las esperanzas de un acercamiento regulatorio en los EE. UU. Muchos criptoempresarios ahora me dicen que están esperando el 2025 y un supuesto régimen de DeSantis para que las cosas cambien. Algunos no pueden esperar tanto y están cerrando sus planes para negocios que implican algún tipo de aprobación regulatoria, especialmente en lo que respecta a los estatutos bancarios.



Nick Carter, inversionista y cofundador de Coin Metrics.



Lo ocurrido con Silvergate, parece ser el detonante de esta guerra, esto debido a que, los movimientos irregulares realizados por FTX, ocurrieron a través del sistema bancario, donde movilizó gran parte del dinero de sus clientes. A este exchange le fueron incautados más de 50 millones de dólares depositados en Silvergate y Moonstone Bank.



Las compañías cripto quedan en fuego cruzado



Carter también señala sobre el caso de Paxos y Protego, empresas de criptomonedas que han solicitado una licencia para ejercer como entidades bancarias reguladas, y que les sigue siendo postergada. Carter considera que es posible que dicha licencia sea negada.



En el caso de Paxos, este se ha visto involucrada en esta «guerra de regulaciones». El pasado 13 de febrero se conoció la noticia que dejaría de emitir BUSD, la stablecoin del exchange más grande del mundo, Binance, debido a una investigación abierta por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York.



Esto incluso empujó a Binance a «hacer las paces» con los reguladores, quien incluso estuvo abierto a pagar multas para mantener las operaciones en Estados Unidos. Por el momento el único que ha estado abierto a negociar ha sido Binance, se desconoce cómo podrían proceder los reguladores ante el estado legal de la empresa.



Cabe acotar que esta «guerra de regulaciones» se da en medio de un creciente mercado de inversión dentro de los Estados Unidos, sobre todo en el área de la minería de criptomonedas. Según datos de la Universidad de Cambridge, Estados Unidos concentra el 37% de todo el hashrate de Bitcoin.



Carter cierra su ensayo apuntando que «Si los reguladores bancarios continúan con su campaña de presión, no solo corren el riesgo de perder el control de la criptoindustria sino que, irónicamente, aumentan el riesgo al llevar la actividad a jurisdicciones menos sofisticadas».



Esto podría apuntar a que las criptomonedas no necesitan de una jurisdicción para funcionar, y regulaciones persecutorias podría terminar por empujar a los usuarios a buscar soluciones descentralizadas sin regulaciones en el que estado no podría tener ningún tipo de control. Un ejemplo de esto fue China, que, debido a sus políticas de prohibición contra las criptomonedas, perdieron la hegemonía y control que tenían dentro del ecosistema.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 585 veces.

La fuente original de este documento es:

criptonoticias (https://www.criptonoticias.com/regulacion/ee-uu-prepara-intentar-controlar-mercado-bitcoin-criptomonedas/)