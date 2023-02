Gobierno realiza ajuste del 20% a los bonos y programas sociales entregados por Sistema Patria en febrero

01-02-23.-El Gobierno venezolano habría aprobado un incremento de los bonos y beneficios que son entregados a través del Sistema Patria, para febrero de 2023.Según informó el Canal Patria Digital en Telegram, se espera que haya un ajuste de todos los bonos mensuales de la Plataforma Patria, de acuerdo «al alza del dólar oficial del Banco Central de Venezuela (BCV)».No obstante, según la cuenta @BonosSocial en Twitter, se pudo conocer que el bono «Dr. José Gregorio Hernández» fue ajustado de Bs 81 a Bs 99 o US$ 4,43, al tipo de cambio vigente del BCV.Esto quiere decir que el incremento fue de más del 20%. Por su parte, el bono «Hogares de la Patria» con tres integrantes, también pasó de Bs 81 a Bs 99.Otros bonos ajustadosEntretanto, el bono «Economía Familiar» y bono «Escolaridad» pasaron a Bs 66,00 o US$ 2,95.Por su parte, los bonos «Parto Humanizado» y «Lactancia Materna» quedaron en Bs 132,00 o US$ 5,90, al tipo de cambio vigente del BCV.