(VIDEO) Freddy Bernal aseguró que el Gobierno está evaluando un ajuste salarial "sustentable en el tiempo"

Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, informó este martes, que desde el gobierno nacional se está evaluando un ajuste salarial "sustentable en el tiempo".



En entrevista a una emisora ​​radial Bernal detalló que ya se ha comenzado a discutir el tema en las reuniones del gabinete económico.

El mandatario local realizó las declaraciones durante una entrevista en el programa «Sin Duda» que transmite el circuito Unión Radio.

Según dijo Bernal, el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, llevó a discusión las recientes movilizaciones de la clase trabajadora por una mejor remuneración.



"No tengo la menor duda de que el presidente ya está haciendo los cálculos para un aumento de sueldos y salarios sustentables en el tiempo (...) ayer se discutió y se está trabajando con el gabinete económico y con la vicepresidenta Delcy Rodríguez la propuesta de un aumento que permita ser sustentable en el tiempo que no se desmorone", aseguró.



"Porque somos los más conscientes de saber que lo que gana un médico, un educador, no compensa para vivir dignamente", agregó.



"Si alguien está consciente con todo el dolor de la necesidad de la clase trabajadora es el presidente Nicolás Maduro, que viene de ser un obrero», expresó. Seguidamente, añadió que «él con grandes esfuerzos hizo un aumento del salario el año pasado. Pero vinieron dos páginas web desde Estado Unidos y destrozaron otra vez el salario".

Adelantó que actualmente el mandatario nacional está haciendo los cálculos junto al gabinete económico para poner en marcha un ajuste salarial. «Ya está haciendo los cálculos para un aumento de sueldos y salarios, pero que sea sustentable en el tiempo», dijo refiriéndose al tema de la inflación.

Video Fuente: Luigino Bracci Roa.

Con información de Globovisión / Venezuela News.