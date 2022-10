Inflación de septiembre 2022 en Venezuela se ubica en 11,5 %, según OVF

06-10.-La tasa de inflación de septiembre de 2022 alcanzó a 11,5 %, lo que implica que el aumento de precios sigue mostrando una clara tendencia alcista, informó el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) en su cuenta de TwitterLa tasa de inflación interanual escaló hasta 157 % y la acumulada se situó en 111,8 %.Por su parte, en septiembre de 2022, la canasta alimentaria tuvo un valor de US$ 375 y al compararla con septiembre 2021 tuvo una aumento de 23,05 %. Al valorarla en términos del salario mínimo, éste apenas alcanza para cubrir el 4 % del costo de esa canasta.El rubro con mayor aumento fue educación con un 40,7 %, debido principalmente al inicio del año escolar pautado para el 3 de octubre del presente año. Luego le siguieron de equipamiento del hogar en 25,6%, seguido de bienes y servicios diversos con 21,7 % y alimentos con 19,5 %.Esta aceleración de la tasa de inflación ocurre en un contexto de significativa intervención del BCV en el mercado cambiario para procurar estabilizar la tasa de cambio. En efecto, en septiembre de 2022, el BCV perdió US$ 181 millones y US$ 909 millones entre diciembre 2021 y septiembre 2022.