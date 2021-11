Luis Vicente León: "por primera vez en ocho años se proyecta una leve mejoría y no una caída"

18.11.21 - A pesar de valorar como «tontería» hablar de recuperación económica en Venezuela, pues para ello tendría que crecer anualmente cerca del 39% durante varios años, sí vaticinó que en 2022, «por primera vez» en ocho años «se proyecta una leve mejoría y no una caída».



En una entrevista radial este 17 de noviembre, León precisó que el país podría registrar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el orden del 5%, debido a mejoras en la capacidad productiva de las empresas y a una mayor apertura comercial, particularmente en lo que corresponde a fijación de tarifas y precios en dólares.



Estas mejoras, añadió, se extenderán a la población y se sentirán principalmente en los sectores comercio, salud, servicios, tecnología, banca e internet, porque tendrán que «competir» con mercancías importadas.



¿Afectarán las elecciones del 21N el curso de la economía?



Al ser consultado sobre el efecto de las megaelecciones regionales y municipales sobre la economía, el analista primero afirmó que «marcarán mucho el tema económico en 2022» y después alegó que en Venezuela había comenzado a producirse una separación entre las expectativas políticas y las económicas.



A su juicio, esto se debe a que la población dejó de esperar que se produzca «algún hito político» que transformara radicalmente la situación socioeconómica y se animó a hacer cosas que le permitieran generar ingresos.



"La gente se dio cuenta de que tiene que vivir y la independencia viene porque la gente no sabe cuándo se pueden producir los cambios que espera", dijo..



En el mismo orden, advirtió que es errado creer que los comicios del próximo domingo implicarán la salida del presidente Nicolás Maduro del poder, aunque la oposición -debilitada en la contienda por divisiones internas y una larga política abstencionista- podría usar la contienda para «reactivarse», incluso a pesar de reconocer que no espera una nutrida participación, especialmente entre quienes adversan al mandatario.



