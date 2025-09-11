FVF despide a Fernando "Bocha" Batista tras eliminación de la Vinotinto

11-09-25.-La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este miércoles el fin del ciclo de Fernando "Bocha" Batista al frente de la selección nacional absoluta, tras la conclusión del proceso clasificatorio rumbo al Mundial de la Fifa 2026.



En un comunicado, la institución señaló que la decisión se tomó debido a que "no se alcanzaron los resultados deportivos previstos", aunque reconoció el esfuerzo y la entrega del cuerpo técnico durante su gestión.



"Bajo la conducción de Batista, la selección mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística, pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución", señaló la Federación.



Batista, de 55 años y nacido en Buenos Aires, Argentina, asumió el banquillo de la Vinotinto en 2023 tras la salida de José Pékerman, con la misión de lograr por primera vez la clasificación de Venezuela a un torneo mundialista.



"La FVF reafirma su compromiso con el desarrollo del fútbol venezolano y desde ahora trabaja en los próximos pasos a seguir para la conformación de un nuevo cuerpo técnico que permita encarar con determinación el próximo ciclo mundialista", expresó el ente federativo en el comunicado.



Su contrato, firmado hasta 2027, incluía un salario cercano a los tres millones de dólares, lo que lo situó entre los entrenadores mejor remunerados del planeta, superando incluso a técnicos campeones recientes como Lionel Scaloni y Luis de la Fuente.



Durante su gestión, la selección mostró momentos de evolución y carácter competitivo, destacando su participación en la Copa América 2024, donde alcanzó los cuartos de final antes de caer ante Canadá en penales. Sin embargo, los resultados de las eliminatorias fueron insuficientes: la Vinotinto terminó con cinco victorias, tres empates y diez derrotas, incluida la humillante goleada 6-3 ante Colombia que selló su eliminación y la dejó en la octava posición de la tabla con 18 puntos, fuera de la zona de repesca.



Tras la derrota, Batista se limitó a ofrecer disculpas al pueblo venezolano por no haber alcanzado el objetivo de llegar al repechaje. "Lo intentamos. Estábamos detrás de un sueño. No pudo ser. Simplemente pedirle disculpas al pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores", declaró, sin responder preguntas de la prensa y retirándose para analizar la situación con calma.



La FVF, por su parte, reiteró su compromiso con el desarrollo del fútbol nacional y adelantó que trabaja en la conformación de un nuevo cuerpo técnico que guíe a la Vinotinto en el próximo ciclo mundialista, en busca de cumplir finalmente el anhelo histórico de llevar a Venezuela a una Copa del Mundo.