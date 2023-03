(VIDEO) Clásico Mundial de Béisbol: México aplastó 11 x 5 a la selección de EEUU actual campeón

México aplastó 11 carreras a 5 a los Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, con Joey Meneses y Randy Arozarena desatados con el bat en duelo correspondiente al grupo C disputado en el estadio Chase Field de Phoenix, Arizona.



Los mexicanos salieron delante en la misma primera entrada por sencillo de Randy Arozarena y jonrón de Joey Meneses, quien volvió a botar la bola en el cuarto, donde el marcador quedó 7×1.



El abridor de los mexicanos, Patrick Jordan Sandoval, trabajó tres episodios, con una limpia y dos ponches a su haber, y luego sus relevistas lo hicieron bastante bien para concretar el tercer triunfo en cuatro encuentros bilaterales en la historia de estos certámenes.



Con esta, dos de las tres victorias de los de la tierra de los aztecas fueron en el Chase Field de Arizona, donde existe una gran comunidad mexicana.



El equipo de casa agregó una al pizarrón por cuadrangular solitario de Will Smith en el séptimo capítulo, pero a su turno México consiguió las cuatro definitivas y los derrotados sus últimas tres en la baja del octavo.



Meneses (de 5-3, dos bambinazos, tres anotadas y cinco impulsadas) y Arozarena (de 5-3, tubey, tres anotadas y dos empujadas) fueron el mejores toleteros del choque.



Los mexicanos levantaron el ánimo, pues perdieron la víspera contra Colombia y estaban más presionados para obtener la clasificación a la segunda ronda.



En el primer turno, Canadá se repuso de un inicio complicado para terminar por nocaut (18×8) ante Reino Unido.



Con este resultado, México se encuentra con uno ganado y otro perdido en el grupo C, y se saca la espina luego de haber perdido en el debut ante Colombia en un dramático encuentro que culminó 6-5 en 10 entradas para los sudamericanos.



El próximo partido para la selección mexicana que comanda el manager Benji Gil, será el martes ante Gran Bretaña.