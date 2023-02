(VIDEO) Selección de baloncesto venezolana arrolló a Bahamas y está a un paso del mundial FIBA

La victoria de Venezuela 115-70 sobre Bahamas no fue suficiente para sellar la clasificación al Mundial FIBA 2023, pero si la dejó muy cerca.



Para celebrar este jueves, además de vencer, los de Fernando Duró necesitaban una victoria de Brasil o Canadá y ninguna de esas combinaciones se dio. Puerto Rico dominó 92-90 en Brasil y Argentina se impuso 83-72 a Canadá.



Todo esto dejó la definición de los grupos para la última jornada, el próximo domingo 26 de febrero, para el cual están programados los duelos entre:



Venezuela – Canadá

Argentina – República Dominicana

Panamá – Bahamas

Brasil – EEUU

Uruguay – México

Colombia – Puerto Rico



Ahora mismo, con 8-3, Venezuela está empatada con Argentina y República Dominicana con la segunda mejor marca del Grupo E. Para clasificar a la Copa del Mundo tiene estas opciones claras:



Vencer a Canadá y terminar en el top3 de su grupo con récord de 9-3, al igual que el ganador del duelo entre la albiceleste y RD.



A pesar de no dominar su encuentro, avanzar como el cuarto mejor clasificado con una derrota de Brasil ante EEUU (Grupo F).



De no ganarle a Canadá otras combinaciones podría favorecer a la selección nacional, pero una de las más tangibles pasa por una victoria de Argentina ante RD (Grupo E). En ese caso Venezuela debería jugar una jornada de desempate.