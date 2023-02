(VIDEOS) Serie del Caribe: Venezuela remontó y triunfó ante Curazao manteniendo vivas las aspiraciones a la semifinal

Leones del Caracas de Venezuela sumó una valiosa victoria 8-6 ante la selección de Curazao en la sexta jornada de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023.



El estadio Jorge Luis García Carneiro de La Guaira fue el escenario de un impresionante duelo de bateo en el que ambos conjuntos demostraron su poder.



El marcador no duró mucho tiempo en cero, ya que en el propio primer inning Oswaldo Arcia pegó un sencillo por el jardín derecho para impulsar a Alí Castillo y Danry Vázquez.



A pesar de esto, Curazao no bajó sus ánimos y respondieron en la parte baja del primer episodio con una carrera anotada por Andrelton Simmons.



En la segunda entrada tomaron la ventaja con un doble de Ray-Patrick Didder para impulsar tres rayitas. Acto seguido, Jonathan Schopp dio un imparable para poner el juego 5-2.



Ya con ventaja de 2-6, Venezuela inició un envión gracias a una base por bola que recibió Alí Castillo con las bases llenas para anotar la tercera carrera de los melenudos.



Posterior a la base por bola apareció Wilfredo Tovar con un roletazo para ser puesto out en primera, aunque no antes de empujar la cuarta carrera.





En la alta del octavo episodio José Rondón logra anotar la carrera del empate tras un wild pitch que hizo vibrar a todo el estadio Jorge Luis García Carneiro.El juego se definió en el mismo inning cuando Danry Vázquez se vistió de héroe con un doble por el jardín central para impulsar dos carreras y poner el juego 8-6.Con este triunfo Venezuela amplía su récord a 4-2 para ponerse a un paso de las semifinales. Su último duelo será ante Vaqueros de Montería de Colombia este viernes.

Jornada de hoy definirá cupos a semifinales de la Serie del Caribe 2023

Este jueves continúa la Serie del Caribe 2023 con la séptima y última jornada del todos contra todos en la que se definirán los cuatro cupos para las semifinales.

Cuba y Panamá iniciarán las contiendas de este miércoles en el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, ubicado en La Rinconada, a las 10:30 de la mañana. A las 3:00 de la tarde se enfrentarán Puerto Rico y México, y a las 7:30 de la noche se medirán Venezuela y Colombia en ese mismo recinto deportivo.

Curazao y República Dominicana chocarán en la única contienda a celebrarse en el Estadio Fórum de La Guaira a las 2:00 de la tarde de este 8 de febrero.

Hasta el momento, México lidera la clasificación de la serie. Le sigue Colombia en segundo lugar, Venezuela en el tercero, República Dominicana en el cuarto; con lo que hasta ahora ostentan mayor posibilidad de avanzar a seminfinales; mientras que Puerto Rico en el quinto lugar, Curazao en el sexto y Panamá en el séptimo se ven comprometidos. Cuba en el octavo y último ya ha sido eliminado.