(VIDEO) Serie del Caribe: Miguel Cabrera fue personalmente a conocer el Estadio Monumental Simón Bolívar

Luego de mucho tiempo sin verlo en Venezuela, Miguel Cabrera volvió a su tierra y esta vez para presenciar un hecho que quedará para la historia, el primer juego en el Gran Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada.El histórico bateador criollo presenció en primera fila el encuentro entre Leones del Caracas de Venezuela y Federales de Chiriquí de Panamá en el comienzo de la Serie del Caribe - Gran Caracas 2023. "Miggy", quien es de los mejores peloteros de la historia de nuestro país, no podía perderse un evento de tal magnitud.A través de videos y fotos en redes sociales, se dio a conocer la presencia de Cabrera en La Rinconada, quien estuvo acompañado de su ex-compañero en los Tigres de Detroit, Magglio Ordóñez, ambos disfrutando del espectáculo de Oscar D´ León y luego del juego de beisbol.La inauguración de la Serie del Caribe en el recién estrenado estadio Monumental de La Rinconada «Simón Bolívar» en Caracas, dejó mucho que comentar. Entre algunas de las curiosidades, no pasó desapercibida la foto de María Gabriela Chávez y Miguel Cabrera.El grandeliga venezolano y María Gabriela, no solo disfrutaron del espectáculo que ofreció el sonero del mundo, Oscar de León, junto a la Orquesta Sinfónica, también pudieron celebrar la primera victoria de los Leones del Caracas.Con información de Meridiano / Prensa VTV.