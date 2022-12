Empeora el estado de salud de Pelé y sus familiares comenzaron a despedirse

La salud de Pelé empeoró y sus familiares comenzaron a despedirse Credito: Web

22-12.-Pelé se encuentra en estado crítico. El hospital Albert Einstein de San Pablo en el que está internado desde hace tres semanas informó que presenta una “progresión” del cáncer de colon que enfrenta y que está recibiendo cuidados para “disfunciones renal y cardíaca”.



Por la evolución de su cuadro clínico, por las condiciones de su enfermedad oncológica, tanto el paciente de 82 años como sus familiares atraviesan un proceso sensible: empiezan a despedirse.



El astro brasileño está en terapia intensiva y aislado. Lo esperan su mujer, Marcia Aoki, y dos de sus hijos, mientras otros que viven fuera del país ya están regresando para pasar los últimos momentos al lado de su padre. Pelé apenas puede hablar. Su salud está profundamente deteriorada: empezó a fallarle los pulmones y el único riñón que le queda. Según informaron desde su seno íntimo, su corazón aún responde aunque se prevé que pueda sufrir algunas complicaciones en el corto plazo. Los médicos del hospital combaten ahora para prevenir los efectos de una involución aún mayor de su cuadro.



Según Infobae, los familiares y las autoridades gubernamentales brasileñas ya están al tanto de la delicada salud del ex futbolista y empiezan a organizar su funeral. El plan sería realizar un velatorio íntimo para la familia y al cabo de unos días abrir la cancha del Santos, donde Pelé debutó en 1956 a los 16 años, para conmemorar una despedida popular. Se presume que los restos del astro descansen en un cementerio privado.



EL APOYO DE PELÉ A LA SELECCIÓN ARGENTINA

Durante la máxima cita mundialista, la salud de Pelé -ganador de las Copas del Mundo de Suecia 58, Chile 62 y México 70- desató múltiples manifestaciones de afecto y deseos de una pronta mejoría, tanto del público, como de los futbolistas y de la organización del certamen. El 3 de diciembre la FIFA lo homenajeó con un despliegue de más de 100 drones sobre la bahía de Doha. “Que te mejores pronto”, fue el sentido mensaje que el organismo internacional eligió para Edson Arantes do Nascimento que atraviesa un complicado estado de salud. El video, que también formó una camiseta con el 10 y el nombre Pelé en el dorsal, fue compartido en las redes sociales y rápidamente se volvió viral.



Dos días después, en la goleada 4-1 de Brasil sobre Corea del Sur por los octavos de final del torneo, una bandera colgada en las gradas del Estadio 974 decía “Pelé get well soon” (“que te recuperes pronto”) mientras que desde las tribunas cantaban “Pelé, Pelé, Pelé”, a modo de apoyo al ídolo. En ese partido, los jugadores brasileños pasaron con una pancarta en su nombre. Pelé, afirmaron sus hijas, siguió los partidos de la selección brasileña desde la televisión en su cuarto.







Los Andes