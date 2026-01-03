(VIDEOS) URGENTE: Reportan múltiples explosiones en Caracas y sobrevuelos militares en puntos estratégicos

CARACAS / 3 DE ENERO 2026 (03:00 AM) – Una serie de fuertes detonaciones han sacudido la capital venezolana durante la madrugada de este sábado, generando alarma generalizada en la población. Los reportes, que comenzaron a circular aproximadamente a las 2:00 a.m., indican que las explosiones fueron de tal magnitud que hicieron vibrar estructuras residenciales en diversos sectores de la ciudad.

Puntos críticos bajo ataque

Informaciones preliminares, aún por confirmar de forma oficial por las autoridades de defensa, señalan que varios objetivos estratégicos y militares habrían sido blanco de ataques coordinados:

Instalaciones Militares: Se reportan incidentes en el Fuerte Tiuna (corazón del poder militar) y en la base aérea de La Carlota, en el centro-este de la ciudad.

Sedes de Gobierno: Residentes de las zonas aledañas al Palacio de Miraflores reportaron estruendos y una fuerte presencia de seguridad en los perímetros.

Infraestructura de Comunicaciones: Se han recibido reportes de ataques en la zona de El Volcán (El Hatillo), donde se encuentran antenas repetidoras vitales para las telecomunicaciones del país.

Zona Costera: Las detonaciones también habrían alcanzado las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira.

Presencia de aeronaves estadounidenses

Testigos presenciales en el área metropolitana han denunciado de forma recurrente el sonido de vuelos rasantes y motores de aviación a reacción. Asimismo, circulan versiones sobre el avistamiento de helicópteros con presuntas insignias estadounidenses sobrevolando sectores estratégicos de Caracas, lo que coincidiría con las recientes amenazas de intervención, ataques y bloqueo naval anunciadas por la administración de Donald Trump.

Este evento ocurre apenas días después de que el Gobierno venezolano denunciara planes de sabotaje y detuviera a ciudadanos estadounidenses implicados en actos de terrorismo. La situación en las calles es de máxima incertidumbre; se reportan cortes intermitentes de energía en algunas zonas y el despliegue inmediato de las Unidades de Defensa Integral (ODI).

Hasta el momento, no hay un balance oficial de víctimas ni daños materiales, mientras el país espera una cadena nacional para conocer el alcance de lo que podría ser el inicio de una escalada militar abierta en territorio venezolano.

Noticia en desarrollo...

